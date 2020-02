Türkische Prägestätte produziert deutlich mehr Goldmünzen als die U.S. Mint

Wie Jan Nieuwenhuijs in seinem jüngsten Artikel auf voimagold.com berichtet, hat die Münzprägestätte der Türkei bereits das dritte Jahr in Folge mehr Goldmünzen produziert als die staatliche Prägestätte der USA.Während die Prägung von Goldmünzen der U.S. Mint im vergangenen Jahr um 42% auf nur noch 7 Tonnen gesunken sei, habe die türkische “Darphane” Goldmünzen von insgesamt 37 Tonnen produziert. Die australische Perth Mint verkaufte den Angaben zufolge indes 12 Tonnen an Goldmünzen, was einem Rückgang um 3% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.In der Türkei werden Ersparnisse, wie beispielsweise auch im Iran und Indien, gerne in Form von physischem Gold angelegt. Die Münzen der Darphane fungieren laut Nieuwenhuijs in der Türkei als Parallelwährung. Die Produkte der türkischen Prägeanstalt weisen allesamt einen Feingehalt von 22 Karat auf, was 916/1000 entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de