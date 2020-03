Hyper-Defla X - LockDown. Wenn Aktien ausgesetzt, muß das Notgeld herhalten

Zuerst eine Bestandsaufnahme: Wohnimmobilien 2020 bis jetzt: -39%GOOGLE 2020 bis jetzt: -10,64%DAX 2020 bis jetzt: - 30%SPX 500 2020 bis jetzt: -15%Gold 2020 bis jetzt: +3,5%"Gold & Google", unser Leitspruch, er ist keine Marotte, er ist geldwerter Ernst! Und treffsicher richtig.Dass in einer Hyperdeflation in bisher 2 Wellen das Geld wenn ein Long Only Ansatz gewählt wird, bei der Abbildung unserer Portfolios, gegen die Portfolios steigt, ist klar, aber völlig unwichtig, denn Geld lebt nur so lange die Bank lebt und ist kein Maßstab.Aktien, wie manche Vermögensverwalter dies tun, dann mit Unternehmensanleihen zu mischen, wegen "Gegenkorrelation" - wir haben alle Kunden gewarnt, aber da steht der Beweis noch aus, wenngleich die CDS-Spreads auf eine baldige Beweiserbringung hinweisen.Doppelt so viel DAX Rückgang wie SPX 500 Rückgang untermauern unsere strategische Positionierung und dreimal soviel DAX- Rückgang als Google-Rückgang dann die Performance gegen jede denkbare Benchmark, wie wir meinen, relativ eindrucksvoll.UND (Beispiel)