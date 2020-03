Goldman Sachs: Gold als Währung letzter Instanz

Das aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Marktchaos ist scheinbar das perfekte Umfeld für Gold, so schreibt MarketWatch . "Wir haben schon lange argumentiert, dass Gold die Währung der letzten Instanz ist und als Absicherung gegen Währungsabwertung fungiert, wenn politische Entscheidungsträger agieren, um derartige Schocks zu handhaben, wie wir sie derzeit erleben", erklärten Analysten von Goldman Sachs.Die Analysten meinten, dass Gold durch eine Welt belasten worden sei, die ein Bedürfnis nach Dollar verspürte, was zu erzwungenen Verkäufen von liquiden Assets wie Gold führte. Der Ölpreisabschwung habe ebenfalls zu Dollarknappheit für Schwellenländer geführt. Das könnte Russland zu einem Nettoverkäufer von Gold gemacht haben, so Goldman.Im Jahr 2008, so die Analysten, war die Ankündigung einer quantitativen Lockerung ein Wendepunkt. "Wir beginnen, ein ähnliches Muster zu erkennen, während sich der Goldpreis in der letzten Woche stabilisierte und dann stieg, nachdem die Fed neue Liquiditätsmaßnahmen ankündigte", hieß es.© Redaktion GoldSeiten.de