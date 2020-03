Schweizer Gold-Raffinerien stellen Produktion ein - Ende des Papiermarkts

Der Schweizer Kanton Tessin, im italienischen Teil der Schweiz, ordnete gerade eine Schließung der dort ansässigen Goldveredlungsbetriebe an, vorläufig bis zum 29. März, doch voraussichtlich länger. Drei der größten Gold-Raffinerien der Welt - Argor, Valcambi und PAMP - sind im Tessin ansässig. Wahrscheinlich wird der Druck auf die Gold- und Silber-Papiermärkte deutlich steigen. Mehr dazu an anderer Stelle im Artikel.Die Welt wird jetzt massive finanzielle Zuteilungen an Personen wie Unternehmen erleben sowie Rettungsaktionen für überschuldete Banken und Hedgefonds und dazu rapide steigende Staatsdefizite. Doch wer wird für all das zahlen? Die Druckerpresse, Dummerchen! Wer sonst? Die Druckerpresse hat die Welt überhaupt erst in dieses Finanzdesaster gebracht, und jetzt muss sie nur 100-mal schneller rotieren, oder schneller.Doch wer kontrolliert die Druckerpresse? Sie wird von einer unverantwortlichen Zentralbankerelite kontrolliert, dem Tiefenstaat und den Regierungen, die allesamt von der größten Finanzblase der Geschichte profitiert haben.Die ersten Signale der jüngsten Krise im Finanzsystem zeichneten sich deutlich im Aug./Sept. ab, als die EZB zu verstehen gab, man werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen und als die Fed verzweifelt Geld zu schöpfen begann (was von einem Fed-Regionalvorstand als "Klempnerarbeit" bezeichnet wurde - und nicht als QE). Natürlich handelte es sich hierbei um Klempnerarbeiten, denn das System ging an allen Ecken und Enden auseinander.Damals schrieb ich, dass jetzt monumentale Dinge auf der Welt passieren werden - so monumental wie die Aussetzung des Goldstandards durch Nixon 1971. Und heute - 6 Monate später - haben wir eine Fed, die ihre Bilanzsumme um 1 Billion $ ausgeweitet hat. Darüber hinaus vergeben alle Zentralbanken und Regierungen aktuell Billionen zur Stabilisierung strauchelnder Ökonomien und einbrechender Finanzsysteme.Die meisten europäischen Ökonomien sind jetzt zum Stillstand gekommen. Geschäfte, Hotels, Restaurants, Bars, die meisten Büros und viele Betriebe sind jetzt geschlossen. In Europa ist praktisch die komplette Produktion zum Erliegen gekommen. Die Flug- und Tourismusbranche bricht ein, und die meisten Kleinunternehmen haben nur Geld für gerade noch ein paar Wochen.Wir haben es mit einer unglaublich tragischen Katastrophe zu tun. Ich rede seit Jahren über den kommenden Zusammenbruch der Weltwirtschaft, und ich habe mein Bestes gegeben, um den Menschen zum Schutz zu raten. Leider glauben die meisten Menschen, die guten Zeit würden ewig anhalten. Deswegen wird der kommende ökonomische Abschwung ein Schock für die Welt sein.Zwar hat jeder Abschwung einen Impulsgeber, doch einen schlimmeren Auslöser hätte die Welt nicht bekommen können! Dennoch war der größte ökonomischen Abschwung der Geschichte ohnehin fällig.Die globale Geldschöpfung wird in den zweistelligen und dreistelligen Billionen $-Bereich steigen; und wenn die Derivateblase platzt, wird sie in den Billiardenbereich steigen. Ein anderes Resultat kann es nicht geben.Ab 1929 brauchte der Dow 2½ Jahre, um 90% zu sinken, und die Depression dauerte viele Jahre. Diesmal wird der Einbruch wegen des Corona-Virus sehr schnell sein. Es könnte alles innerhalb von 9 bis 18 Monaten passieren. Dann wird das Finanzsystem nicht wiederzuerkennen sein oder nicht mehr existieren. Das gesamte geschöpfte Geld wird zu seinem intrinsischen Welt von Null bewertet werden. Und so auch alle Vermögenswerte, die mit diesem geschöpften Geld gekauft oder geschaffen wurden. Aktien werden Verluste von 99% erleiden und die meisten Anleihen Verluste von 100%.Doch auch wenn die Märkte sehr schnell fallen sollten, wird die Weltwirtschaft noch auf Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte in der Talsohle bleiben.Immobilieninvestoren leben unter dem falschen Eindruck, dass solche handfesten, konventionellen Anlagen immer Wert haben. Leider wird das nicht der Fall sein. Wenn es keine Mieter gibt, oder sie die Miete nicht zahlen, werden die Objekte fast wertlos sein. Bekannte aus dem Immobiliengeschäft haben mir schon gesagt, dass die Mieter keine Miete zahlen können. In einigen Ländern haben die Regierungen schon Aushilfe bei den Mietzahlungen versprochen. Doch diese Hilfe wird aus wertlosem, gedrucktem Geld bestehen und somit nur sehr kurzfristige Wirkung haben, da sein Wert täglich sinkt. Wenn gedrucktes Geld Vermögen wäre, könnten wir alle aufhören zu arbeiten!Also: Wir treten jetzt in die Endphase einer 100-jährigen Ära des Falschgelds, der Scheinbewertungen, der Scheinmärkte sowie der unbegrenzten Schulden ein, die allesamt zur größten Blase der Geschichte geführt haben. Es hat darüber hinaus zu falschen ethischen und moralischen Werten geführt und zum Zusammenbruch familiärer Werte. Zu viele Menschen haben um das Goldene Kalb getanzt oder Jagd nach materiellen Werten gemacht.Die Mischung aus schwieriger CV-Lage sowie finanziellem Druck macht die Situation jetzt aber besonders schwer. Ein sehr großer Prozentsatz der Bevölkerung wird extrem harte Zeiten erleben - physisch wie finanziell.Wie man in vielen europäischen Ländern beobachten kann, reichen die Plätze auf Intensivstationen oder die Zahl der Beatmungsgeräte nicht einmal für einen Bruchteil der bedürftigen Patienten. Ärzte und medizinisches Personal befinden sich, wie beispielsweise in Italien oder Großbritannien, in einem verzweifelten und aussichtslosen Kampf und sind rund um die Uhr im Einsatz. Viele ältere und schwerkranke Menschen werden nicht einmal mehr aufgenommen, weil es keinen Platz für sie gibt; sie werden dem Tod überlassen.