Benchmark Metals: Aktueller Stand der Gold-Silber-Exploration und den Status von COVID-19

Edmonton, 26. März 2020 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) unterstützt die Rollen und Initiativen von Industrie und Regierung zum Schutz der Gesundheit und der Sicherheit aller Kanadier und wird alle erforderlichen Verfahren und Empfehlungen für Maßnahmen aufgrund von COVID-19 umsetzen. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass sich diese Krise stetig weiterentwickelt, und behält die Situation aufmerksam im Auge, um die Auswirkungen zu ermitteln, die COVID-19 auf seine Explorationsaktivitäten im Jahr 2020 haben könnte. Das Unternehmen ist der Risikominderung im Hinblick auf seine Mitarbeiter, Interessensvertreter und Aktionäre verpflichtet.CEO John Williamson erklärt: Das Wohlergehen unseres Teams, unserer Geschäftspartner, unserer Investoren und ihrer Gemeinschaften hat für uns höchste Priorität. Wir haben einen Plan zur Fortsetzung unserer Geschäftstätigkeit aufgelegt, um die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass unsere Geschäftstätigkeit nicht beeinträchtigt wird. Es ist bislang nicht zu einer Unterbrechung unserer geplanten Aktivitäten gekommen. Wir verfolgen die Entwicklungen rund um COVID-19 kontinuierlich und werden dementsprechend handeln, um die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.Benchmark befindet sich derzeit in der fortgeschrittenen Planungsphase für den Arbeitsumfang eines vollständig finanzierten erweiterten Explorationsprogramms für 2020. Schwerpunkte des Programms sind die Definition und die Erweiterung wichtiger Explorationsziele innerhalb einer radiometrischen Anomalie mit 10 km² Grundfläche, einschließlich Explorationsbohrungen im Bereich neuer oder bis dato nicht erkundeter Entdeckungen. Das Unternehmen setzt die Krisenplanung für sein vollständig finanziertes Arbeitsprogramm 2020 fort, um Erweiterungs- und Definitionsbohrungen über 50.000 Meter durchführen zu können, die zur Erstellung einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung führen werden. Gegenwärtig ist geplant, dass das Programm im Juni beginnt und bis September andauert.Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORSJohn Williamson e.h.John Williamson, Chief Executive OfficerJim GreigE-Mail: jimg@BNCHmetals.comTelefon: +1 604 260 697710545 - 45 Avenue NW250 Southridge, Suite 300Edmonton, AB KANADA T6H 4M9DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Vermutungen und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!