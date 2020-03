Aktuelle Statements von Dirk Müller & Markus Krall

aktuelle Klickzahl bei Veröffentlichung dieses Artikels: 1.031.657 Klicks Video 39 min, online seit: 18.9.2019 (Direkt zum Video aktuelle Klickzahl bei Veröffentlichung dieses Artikels: 1.031.657 Klicks



Dirk Müller & Markus Krall sind vielen Lesern ein Begriff. Beide haben unzählige Interviews und Vorträge gehalten, Artikel sowie Bücher verfasst.Aus der großen Vielzahl jener Veröffentlichungen soll an dieser Stelle stellvertretend auf drei Videos verwiesen werden. Sicherlich gibt es weitere, auch von anderen Experten, die u.a. auf dieser Webseite veröffentlicht bzw. verlinkt wurden.Das erste Video von Markus Krall stammt aus einer Zeit (Sommer 2019), in der die Welt für viele noch in Ordnung schien.Die beiden anderen wurden gestern veröffentlicht. In Video Nummer 2 kommt Dirk Müller zu Wort, der das Wort Zufall nicht kennt und die aktuelle Lage als gewollt darstellt. Im dritten Video ist Markus Krall selbst überrascht, wie schnell seine Vorhersagen bzw. Befürchtungen eintreffen und welche weiteren Gefahren drohen.Wenn es auch nur zu einer geringen Abschwächung der Wirtschaft kommt, krachen zuerst die Banken - und dann bricht die Krise mit voller Wucht über die gesamte Wirtschaft herein. Das Kartenhaus stürzt ein. Das ist in Kurzform die Analyse von Markus Krall, die er in einem Video bei Tichys Einblick im Juni 2019 analysiert hat.Ist dieser Crash "The Big One"? Dirk Müller, alias "Mr. Dax" erklärt in dem Video, warum er diesen Crash für jenen hält, auf den er schon lange gewartet hat. Der große Knall, der Vermögen der Kleinanleger vernichtet und die Reichen noch reicher machen könnte. Er vermutet sogar, dass der Crash bewusst nicht verhindert wurde und erklärt die Hintergründe.Heute mit einer ganz besonderen Folge zum Crash treffen sich die beiden Crashgurus Markus Krall und Marc Friedrich. Sie sprechen über die aktuelle Lage, den Ausblick, welche Investments jetzt Sinn machen und ob sich ihre Prognosen geändert haben anhand der aktuellen Lage.© Redaktion GoldSeiten.de