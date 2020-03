Silber bereitet spektakuläre Rally vor

Egal wie man es dreht und wendet, der Silberchart sieht kurz- bis mittelfristig bearisch aus. Doch wir müssen seine sich rasch verbessernde CoTs-Struktur und das extrem bullische Silber-Gold-Verhältnis mit ihm in Vergleich setzen.Der 7-Monatschart stellt ein recht düsteres Bild dar. In ihm können wir erkennen, dass die wichtige Unterstützung in diesem Monat scheiterte, was zu einem starken Rückgang auf neue Tiefs führte. Diese Unterstützung wurde nun zu einem Widerstand. Zusätzlich können wir beobachten, dass die gleitenden Durchschnitte ins bearische Territorium gewechselt sind, mit einem bearischen "Death Cross", das vor einer Woche auftrat.Die Erholungsrally der letzten Woche - gemeinsam mit der Erholungsrally des allgemeinen Aktienmarktes, die von der Fed-Intervention angetrieben wurde - soll demnach abklingen. Ein weiterer, wahrscheinlich scharfer Selloff soll folgen, kongruent mit einem weiteren Rückgang des allgemeinen Aktienmarktes und einer möglicherweise starken Abnahme im Edelmetallsektor.Das Scheitern der wichtigen Unterstützung bei den Tiefs war ein Hammerschlag für Investoren im Sektor. Und im aktuellen 11-Jahreschart des Silbers ist leicht festzustellen, warum. Das Scheitern der Unterstützung ließ mehrjährige Tiefs einbrechen, die bis Anfang 2016 zurückreichten und annullierte das mögliche, gigantische Double-Bottom-Muster.Das ist genau die Art von Entwicklung, die dazu führen würde, dass Silberenthusiasten in Ekel aufgeben und ihre Bestände verzweifelt ausspeien, während das Smart Money geduldig darauf wartet, diese zu extrem niedrigen Preisen aufzusammeln.