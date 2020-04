Zijin Mining steckt in Patt-Situation

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. musste nach dem dynamischen Jahresausklang 2019 und Start ins Jahr 2020 herbe Verluste verkraften. Nach dem Einbruch unter das Niveau von 0,41 EUR folgt was folgen musste und neben dem Niveau von 0,30 EUR wurde sogar beinahe die Unterstützung bei 0,26 EUR touchiert. Seither kam es zu einer Erholungsbewegung, welche die Aktie bei 0,35 EUR notierend zeigt. Folglich alles denkbar und bullisch ausgerichtete Marktteilnehmer, spekulieren auf einen erneuten Anstieg/Ausbruch über 0,41 EUR mit weiterem Potenzial bis 0,45 bzw. 0,48 EUR.Sollte es hingegen nochmals Verkaufsdruck geben, ist auf das Unterstützungslevel bei 0,26 EUR zu achten. Ein Abtauchen darunter würde die Aktie mit großer Sicherheit für Monate, wenn nicht gar Jahre ins Abseits stellen. Kurse bei 0,20 EUR und tiefer bei 0,15 EUR inkl.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.