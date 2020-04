USA & EU - Auf den Weg in den Bankrott

Die Ursache von Hyperinflation wird von den meisten nicht verstanden. Viele meinen, es könne keine Hyperinflation geben, da die Vermögenspreise jetzt unter Druck gerieten, zudem gäbe es keine nachfragegetriebene Inflation, weil die meisten Menschen derzeit nur sehr wenig Geld hätten.Kaum jemand versteht, dass Hyperinflation ein "währungsgetriebenes" Ereignis ist. Es entsteht nicht infolge steigender Preise. Hyperinflation kommt von einer Implosion des Wertes einer Währung. Historisch betrachtet, war bei jeder Hyperinflation ein Zusammenbruch der Währung die Ursache. Und was führt zum Zusammenbruch einer Währung?Genau das, was gerade auf der ganzen Welt passiert: unbegrenzte Geldschöpfung und Kreditexpansion. Die ganze Welt - allen voran die Fed und die EZB - erweitern derzeit Kreditsummen, Zuschüsse und Garantien für Unternehmen und Individuen. Die Staatsdefizite steigen sprunghaft an, während Steuereinnahmen wegbrechen und Ausgaben rapide steigen. Folglich wird auch der Staat Geld schöpfen müssen, um die galoppierenden Defizite finanzieren zu können. Das wird unausweichlich Bankrotte zur Folge haben, auch wenn es kaum eine Nation zugeben will.Den folgenden Schulden-Chart zeigte ich zum ersten Mal Ende 2017, als Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Ich prognostizierte damals, dass die US-Verschuldung gegen Ende 2021 einen Stand von 28 Billionen $ erreichen und sich bis 2028 auf 40 Billionen $ verdoppelt haben würde. Ein solches Schuldenwachstum schien damals noch unglaublich. Doch kaum jemand beschäftigt sich mit Geschichte und lernt aus der Vergangenheit.Wir müssen nur auf den Regierungsantritt von US-Präsident Reagan im Jahr 1981 zurückblicken. Seit 1981 haben sich die US-Bundesschulden im Durchschnitt alle 8 Jahre verdoppelt, unweigerlich. Obama verdoppelte die Verschuldung während seiner Amtszeit von 10 auf 20 Billionen $. Folglich steht die Annahme, dass die US-Verschuldung 8 Jahre später, 2025, bei 40 Billionen $ stehen wird, voll und ganz im Einklang mit den historischen Entwicklungen.Noch vor ein paar Monaten schien es vollkommen unmöglich, dass solch hohe Schuldenstände erreicht werden könnten. Doch heute sieht es ganz so aus, als könnten diese Zahlen sehr deutlich überschritten werden, besonders die Zahl von 40 Billionen $ für 2025. Es überrascht mich nicht! Denn wenn man solche Prognosen macht, weiß man, dass es immer unvorhergesehene Ereignisse gibt, die eintreten werden, um diese Prognose zu erfüllen. Und das Ende der größten Asset- und Schuldenblase der Geschichte musste mit einem unerwarteten Ereignis enden.Im unteren Teil des Diagramms sieht man die Steuereinnahmen der USA. 1981 lagen sie bei 0,6 Billionen $. Aktuell sind es 3,4 Billionen $. In Anbetracht der aktuellen Situation in den USA ist es wahrscheinlich, dass es zu einem Einbruch der Steuereinnahmen - und folglich zu weiter steigenden Defiziten - kommen wird. Doch selbst beim jetzigen Stand von 3,4 Billionen $ sind die Steuereinnahmen seit 1981 nicht ganz um das 6-fache gestiegen, während die Verschuldung um das 31-fache anwuchs.Wenn das Bankensystem angesichts von Schuldenausfällen, implodierenden Vermögenspreisen und einem sich in Luft auflösenden, 2 Billiarden $ schweren Derivatemarkt unter Druck gerät, werden die USA mit einer schrecklichen ökonomischen wie sozialen Situation konfrontiert sein.Angesichts fallender Steuereinnahmen sowie galoppierender Schulden und Defizite befinden sich die USA ganz klar auf dem Weg in die Insolvenz und den Bankrott.WIR BETRACHTEN HIER ALSO DIE FINANZEN EINES BANKROTTEN STAATS. Zusätzliche Schöpfung von wertlosen Dollars wird die Problemlage unter keinen Umständen beheben. Sie wird allein zu einem Einbruch des Dollars und einer Implosion der US-Schulden führen. HIER HABEN WIR ALSO DIE HYPERINFLATION!Die USA werden damit aber nicht allein stehen. Ein ähnliches Schicksal werden leider auch die EU (die Europäische Uneinigkeit) und viele andere Nationen erleiden. Eine bankrotte Welt ist das unausweichliche Resultat des unverantwortlichen Handelns, das Zentralbanken und Regierungen seit 100 Jahren betreiben.Voltaire sagte schon 1729:In der Tabelle unten findet man die Entwicklung aller großen Währungen seit der Gründung der Fed 1913. Die Linie bei 100 ist Gold, das für stabile Kaufkraft steht. In den vergangenen 100 Jahren sind alle großen Währungen um 97-99% gegenüber Gold gefallen.