Silbercharts sagen 5 Dollar oder weniger voraus

Selbst der gelegentliche Silberinvestor muss wohl von dem entmutigt worden sein, was kürzlich mit dem Silberpreis passiert ist. Doch was ist mit denjenigen, die extrem bullisch sind/waren? Wie fühlen sie sich?Während ich mehrere Berichte und Artikel las, spürte ich eine Art Zurückrudern, was die extremeren Preisprognosen angeht, die vor etwa einem Monat noch so häufig vertreten waren. Auf der anderen Seite kann ich auch etwas Widerwillen spüren, los zu lassen; zuzugeben, dass man falsch lag und dann weiter zu machen.Die Realität des Silberpreisrückgangs von mehr als einem Drittel in nur drei Wochen gespürt zu haben, hat Spuren hinterlassen, die man nicht ignorieren kann. Sie werden jedoch ignoriert. Und wenn man sie nicht ignoriert, dann werden Ausreden erfunden; oder auf eine Art und Weise erklärt, die Sie aufmuntern soll, aber letztlich noch schlechter fühlen lässt.Anstatt all diese deprimierenden Details verbal zu erörtern, hielt ich es für eine gute Idee, einen Blick auf einige Silbercharts zu werfen, die uns ein Bild von dem Schaden liefern, der auf technischer Basis angerichtet wurde. Die Charts sind für Zeitspannen über 1, 5, 10, 20, 30 und 100 Jahre. Wir betrachten jeden Chart der Reihenfolge nach.In diesem Chart könnten wir sehen, dass der SLV seine vorherige Spitze vom September 2019 nicht ganz erreichte. Seine Erholung von den Tiefs unter 11 Dollar brachte ihn zurück auf ein Niveau, das man zuletzt während des starken Anstiegs letzten Sommer verzeichnete.Der Silberpreis ist heute also nicht höher als vor einem Jahr. Und das, nachdem er einen Preisanstieg um mehr als 30% letzten Sommer verzeichnete und an einem Durchbruch dieses Niveaus vor zwei Monaten scheiterte; obgleich Bedingungen vorherrschten, die ihn eigentlich auf höhere Niveaus gebracht hätten.Hier ist offensichtlich, dass sich Silber in einem langfristigen Abwärtstrend befindet, der bis zu seinem Hochpunkt von mehr als 20 Dollar je Unze im Jahr 2016 zurückreicht. Die kürzliche Aufwärtsbewegung des Silbers und sein darauffolgendes Retracement zu neuen Tiefs scheinen nur eine Abweichung des fünfjährigen Musters niedrigerer Hochs und niedrigerer Tiefs zu sein.Hier können wir sehen, dass der Silberpreis seit seiner Spitze vor neun Jahren, 2011, gefallen ist.