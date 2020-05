CME Group: Kontraktvolumen im April 2020

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoffbörse COMEX operiert, gab vor kurzem die aktuellen Daten zu den Handelsvolumen per Ende April 2020 bekannt. Diesen Angaben zufolge fanden im April durchschnittlich 17,8 Millionen Kontrakte am Tag statt.Im vierten Monat des Jahres fanden durchschnittlich 505.000 Metallkontrakte am Tag statt. Die gehandelten Metalloptionen nahmen im Vergleich zum April 2019 um 15% zu, was einen Anstieg der gehandelten Goldoptionen von 19% umfasst.Zum Ende April gab es Open Interest in Höhe von 119,7 Millionen Kontrakten.© Redaktion GoldSeiten.de