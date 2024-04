Convenience-Store-Gold feiert Erfolge in Südkorea

Angesichts des steigenden Goldpreises horten die Koreaner Gold, das sie als Investition in Convenience Stores kaufen, berichtet die Korea Times . Die Korea Minting, Security Printing & ID Card Operating Corp. (KOMSCO) hat sich mit der größten Convenience-Store-Kette des Landes, CU, welches vom Einzelhandelsriesen BGF Retail betrieben wird, zusammengetan, um Goldbarren zu verkaufen und vom jüngsten Anstieg des Goldpreises zu profitieren. KOMSCO steht unter der alleinigen Kontrolle des Wirtschafts- und Finanzministeriums und ist für die Herstellung von Banknoten, staatlich zertifizierten Gedenkmedaillen und Goldbarren zuständig.Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sind seit Anfang des Monats landesweit insgesamt drei Arten von Goldbarren in den CU-Filialen erhältlich. Die limitierten Exemplare unterscheiden sich in Gewicht und Preis. Ein 0,5-Gramm-Barren wird für 77.000 Won (55,95 $) verkauft, ein 1-Gramm-Barren für 113.000 Won (82,11 $) und ein 1,87-Gramm-Barren für 225.000 Won (163,50 $). Die 1,87-Gramm-Barren waren bereits zwei Tage nach Verkaufsstart ausverkauft. Nach Angaben von KOMSCO sind bereits mehr als 60% der Barren verkauft. "Wir glauben, dass die Beliebtheit der Goldbarren eine Folge des steigenden Goldpreises ist", meinte das Unternehmen.Es wies darauf hin, dass der Goldpreis in diesem Jahr auf ein Rekordhoch von über 2.400 US-Dollar pro Unze gestiegen ist, da die Anleger aufgrund der erhöhten geopolitischen Risiken und der wachsenden wirtschaftlichen Unsicherheit zunehmend sichere Anlagen bevorzugen. Die an der CU verkauften Goldbarren wurden hauptsächlich von Personen im Alter von 30 Jahren gekauft, die 41,3% aller Käufer ausmachten. Die über 40-Jährigen stellten 36,2% der Käufer, während die über 50-Jährigen 15,6% und die über 20-Jährigen 6,8% ausmachten.© Redaktion GoldSeiten.de