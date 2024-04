Chinas Goldimporte über Hongkong stiegen um 40% im März

Chinas Netto-Goldimporte über Hongkong sind im März im Vergleich zum Vormonat um 40% gestiegen, wie am Donnerstag aus Daten des Hongkonger Amts für Volkszählung und Statistik hervorging. Die Nettoimporte in den weltweit größten Goldverbraucher beliefen sich im März auf 55,84 Tonnen, verglichen mit 39,83 Tonnen im Februar, so die Daten. Die gesamten Goldimporte über Hongkong stiegen laut Mining.com um 40,2% auf 63,5 Tonnen.China ist der größte Bullionverbraucher und sein Kaufverhalten kann sich auf die weltweiten Preise auswirken. Die chinesische Zentralbank hat ihre Goldreserven im März um 160.000 Unzen erhöht, wie sie diesen Monat bekannt gab. Ende März verfügte China über 72,74 Millionen Unzen Gold, gegenüber 72,58 Millionen Unzen im Februar. Die People's Bank of China (PBOC), die die Menge des ins Land kommenden Goldes über Quoten für Geschäftsbanken kontrolliert, war im März der größte offizielle Goldkäufer.Die physische Goldnachfrage in China war in diesem Jahr aufgrund der anhaltenden Währungsabwertung und wirtschaftlicher Sorgen robust. "Die Unsicherheit der Verbraucher über die wirtschaftliche Entwicklung führt dazu, dass das verfügbare Einkommen in Gold als Risikoabsicherung investiert wird", sagte StoneX-Analystin Rhona O'Connell. Die Importe seien im Februar aufgrund von Einfuhrquotenbeschränkungen und der Tatsache, dass das chinesische Neujahrsfest in den Februar fiel, schwach gewesen, aber die März-Zahlen deuteten auf eine Rückkehr zur Normalität hin. Die Daten aus Hongkong geben möglicherweise kein vollständiges Bild der chinesischen Käufe, da Gold auch über Shanghai und Peking importiert wird.© Redaktion GoldSeiten.de