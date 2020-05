Was stimmt mit diesen Bildern nicht?

Silber stieg um 1,29 Dollar auf 17,07 Dollar an der COMEX.

Gold stieg um 42,40 Dollar auf 1.756 Dollar an der COMEX.

Das Gold-Silber-Verhältnis sank auf 103.

Der DOW fiel um 645 auf 23.685 Punkte.

Für die Woche per Ende 15. Mai:"… die Fed kam verlegen mit einer Warnung um die Ecke, dass deutliche Abschwünge für Assetpreise drohen"; eine Minute nachdem der Handelstag am Freitag beendet wurde.Unsere wirtschaftlichen und politischen Welten sind zu einem "neueren Normal" übergegangen. Das Leben wird nicht zum Stand von 2019 zurückkehren. Es ist ein Wahljahr, also erwarten Sie Täuschungen, keine Wahrheit.Schulden und BIP sind in den letzten sechs Jahrzehnten divergiert. Ein finanzieller Reset, der Schulden reduziert - ein massiver Zahlungsausfall - könnte dieses Ungleichgewicht korrigieren.Das Problem sind die Schulden: Staatsschulden, Verbraucherschulden, Unternehmensschulden, Studienschulden, Hypothekenschulden, etc. Da unsere Währungseinheiten kein echtes Geld sind, was sollten wir dann anderes erwarten als die Erschaffung von haushohen Schulden?Die wirtschaftliche COVID-19-Quarantäne hat die Weltwirtschaft geschädigt. Wie viele Leben wurden gerettet? Und wie viele Tragödien - Insolvenzen, Arbeitslosigkeiten, Hunger, Drogenmissbrauch, Alkoholismus, Missbrauch von Kindern und Depression - wurden durch die Quarantäne erschaffen? Denken Sie an Lieferungen, industrielle Produktion, Einzelhandelsverkäufe, den ECRI und Beschäftigtenzahlen: