Yamana Gold aussichtsreich mit neuem Mehrjahreshoch

Die kanadische Yamana Gold Inc. Aktie besticht durch ihre bisherige Performance im Anschluss an das März-Desaster. Obgleich auch hier die Käufer relativ schnell wieder zugegriffen hatten, so verblieb zunächst doch in gewisser Art und Weise ein fader Beigeschmack. Der April hatte es jedoch in sich mit einem neuen Mehrjahreshoch nahe der 5,00 USD-Marke je Anteilsschein. Erst vorgestern wurde hier abermals ein neuer Höchststand markiert - mehr zu den weiteren Aussichten im direkt nachfolgenden Fazit.Das noch im April knapp verpasste Niveau von 5,00 USD je Anteil, wurde bereits im laufenden Monat erfolgreich erobert bzw. vielmehr am Mittwoch mit einem Reaktionshoch bei 5,65 USD erneut eingestellt und dementsprechend bleiben die weiteren Aussichten goldig glänzend. Insbesondere mit dem Anstieg über die Widerstandszone bei 4,80 USD wurde nämlich direkt weiteres Potenzial in Richtung 5,95 USD eröffnet. Dort liegen die Hochs vom Sommer 2016 und gelten als nächste Ziellevel auf dem Weg gen Norden.Oberhalb von 6,00 USD würde sich die Lage weiter verbessern und das Ende der Korrekturbewegung seit 2013 wäre manifestiert. Langfristig betrachtet dürfte man dann sogar wieder von Kursen in der zweistelligen Region, sprich über 10,00 USD, ausgehen. Die Lage bleibt in der gegenwärtigen Chartsituation durchweg bullisch einzuschätzen. Insbesondere über der nunmehr in eine Unterstützungszone verwandelten Kurszone bei 4,80 USD. Vorsicht gilt dementsprechend bei Notierungen darunter. Bereits unterhalb von 5,00 USD wird die Lage spannend und ein Test dieses Levels rund um 4,80 USD kann nicht vermieden werden.Sollte es zu einem Einbruch darunter kommen, müsste man sich auf relativ schnelle Abgaben bis zur nächsten Unterstützung bei 3,60 USD einstellen. Darunter wiederum wäre auch der aktuell weiter ansteigende gleitende 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 3,76 USD) ebenfalls unterschritten und weitere Verluste bis zur Region um 3,15 USD nicht mehr zu vermeiden. Die aussichtsreiche Einschätzung hätte sich in diesem Fall klar relativiert und vielmehr wären jetzt wieder die Bären am Drücker.Die Bullen üben weiterhin starken Druck aus und der Trend bestätigt den Trend. Oberhalb von 4,80 USD bleibt die Lage durchgehend bullisch, sodass im weiteren Verlauf mit der Attacke in Richtung der Sommerhochs aus 2016 bei 5,95 USD gerechnet werden darf. Oberhalb dessen eröffnet sich mittel- bis langfristig deutlicheres Potenzial in Richtung der 10,00-USD-Marke.Aktuell kaum denkbar und doch optional nie zu vergessen, ist der Plan B! Sollten die Bullen nämlich doch einen Schwächeanfall erleiden und die Notierungen unter das überwundene Level von 4,80 USD sinken, müsste man sich auf weitere Verluste bis 3,60 USD bzw. 3,15 USD einstellen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.