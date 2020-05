Silber: Zu spät ist großartig

Gold/Silber Verhältnis Monatschart vom 29. Mai 2020

Silber in US-Dollar, Tageschart vom 29. Mai 2020

Normalerweise hat das Wort spät eine negative Konnotation. Nicht in diesem Fall. Die historische Tatsache, dass der Silberpreis dem Goldpreis hinterherläuft, kann als Vorteil für Anleger genutzt werden. Zu spät ist großartig. Nicht der Erste sein zu müssen, bedeutet weniger Risiko. Da Gold sich bereits in einem säkularen Bullenmarkt befindet, ist es teuer geworden, es zu erwerben. Im Vergleich dazu beginnen die Silberpreise gerade erst zu steigen. Normalerweise übertrifft Silber am Ende eines Bullenmarkets dann aber Gold.Das ist allerdings noch nicht alles. Wussten Sie, dass sich das Recycling von Silber in den meisten Fällen nicht lohnt? Während Gold aus allen Arten von Junk-Tech-Gegenständen zurückgewonnen wird, ist das bei Silber nicht der Fall. Dies bedeutet, dass es verloren geht und sein Gesamtbestand mit der Zeit eher abnimmt.In diesem Moment sind nicht ganz 100 Einheiten Silber erforderlich, um 1 Einheit Gold zu kaufen. Der obige Monatschart des Gold/Silber-Ratios zeigt, dass vor neun Jahren nur 31 Einheiten benötigt wurden, um denselben Kauf zu tätigen.Extreme Zustände wie aktuell bleiben selten lange bestehen. Folglich ist es durchaus vernünftig anzunehmen, dass wir uns irgendwann in der Nähe des gleitenden 200er Durchschnitts wiederfinden werden, also an einem Mittelwert zwischen den beiden genannten Extremen. Sobald Silber, das immer hinterherhinkt, den Goldanstieg einholt, wird diese Mittelwert-Zone beim Gold/Silber-Ratio erreicht. Dies bedeutet, dass eine Kraft vorhanden ist, die die Silberpreise höher treibt!