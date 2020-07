Silber beginnt großen Rally-Versuch

Die Silberentwicklung zu Beginn dieser Woche auf ein neues 6-Jahreshoch, über 22,60 Dollar, ist sehr wahrscheinlich die größte Aufwärtsbewegung in Silber seit dessen Boden im März 2020 - nachdem der US-Aktienmarkt aufgrund COVID-19 einbrach. Die neue Silberrally ist wahrscheinlich die Entwicklung, die wir unseren Anhängern in Verbindung mit einer Reihe mäßiger Aufwärtspreisentwicklungen angedeutet haben, die sich insgesamt bei jeder Bewegung auf etwa 5,30 Dollar belaufen.Als Trader sind wir von der Entwicklung der Metalle fasziniert, da dies andeutet, dass ein großer Teil der Investoren glaubt, dass sich eine Blase nahe Spitzenniveaus befindet. Der einzige Grund, warum Metalle, vor allem Silber, so rasch steigen, ist die Tatsache, dass Trader plötzlich eine stärkere Nachfrage nach einer zweistufigen Risikoabsicherung zeigen.Gold ist für viele Trader in Zeiten von Risiko die traditionelle Absicherung. Silber, das als Tier-2-Hedge gilt, steigt typischerweise 4 bis 6+ Monate nachdem Gold begonnen hat, sich deutlich höher zu bewegen. Gold wird derzeit nahe Rekordhochs gehandelt - nahe 1.820 Dollar. Silber bildete im März 2020 erst kürzlich einen Boden nahe 11,65 Dollar und ist um mehr als 70% auf das aktuelle Niveau gestiegen - über 20,35 Dollar. Wenn unsere Recherchen stimmen, dann wird Silber innerhalb der aktuellen Aufwärtsrally auf Niveaus über 26 Dollar steigen.Die vielen gemäßigten Entwicklungen in Gold und Silber deuten an, dass die Wellen der Preisbewegungen innerhalb einer Reihe strukturierter Aufwärtspreisentwicklungen stattfinden. Wir denken, dass diese aktuelle Aufwärtsentwicklung in Silber den Preis über 26 Dollar je Unze befördern wird. Wenn Gold weiterhin steigt, wie Silber das tut, dann sollten zukünftige Entwicklungen 31,50 Dollar und 36,75 Dollar in Silber als Ziel anpeilen - möglicherweise sogar höher.Kürzlich hat sich Gold mäßig höher bewegt, während Silber begonnen hat, deutlicher zu steigen. Die Entwicklung in Gold verglichen mit Silber wird die aktuellen Niveaus wahrscheinlich recht schnell über 1.950 Dollar befördern, während die Risiken an den Kredit/Schulden- und Aktienmärkten über die Zeit hinweg offensichtlicher wird.Das Gold-Silber-Verhältnis befindet sich derzeit bei 89,1. Es bildete im März 2020 eine Spitze bei 126,6. Historisch betrachtet, nachdem eine Spitze dieses Verhältnisses etabliert wurde, während der weltweite Aktienmarkt eine Zeitspanne der Kontraktion oder des extremen Risikos betritt. Von der Spitze des Gold-Silber-Verhältnisses Ende 2008 kontrahierte das Verhältnis um mehr als 63% und bildete Mitte 2011 einen Boden. Dieser Boden lag nahe der Spitze der Gold- und Silberpreise.Wenn ein ähnlicher Preisrückgang des Verhältnisses stattfindet, dann sollte es von den aktuellen Niveaus nahe 90 auf Niveaus nahe 47,5 fallen. Dies stellt eine deutliche Abnahme des Verhältnisses dar - was zu einer anhaltenden Rally in Gold und Silber führen wird, bis sich die Preisspitzen in Gold und Silber synchronisiert haben. Sobald das Gold-Silber-Verhältnis unter 60 kontrahiert, ist es wahrscheinlich, dass Gold und Silber in ähnlichen Preisspannen steigen werden. Das wird eine sehr spannende Zeit für Gold- und Silberenthusiasten werden, da sowohl Gold als auch Silber jede Woche um 8% bis 15% (oder mehr) steigen könnten.Sobald Gold die 1.950 Dollar erreicht hat, das nächste Aufwärtsziel, wären nachfolgende Zielwerte 2.200 Dollar und dann 2.450 Dollar. Erinnern Sie sich daran, dass Trader in Metalle investieren, um sich gegen Risiken abzusichern, die sie an Aktien- und Kreditmärkten sowie in der Weltwirtschaft wahrnehmen. Zum derzeitigen Zeitpunkt müssen wir annehmen, dass die Trader Kapital in Silber pumpen, während sich Gold kürzlichen Allzeithochs annähert. Wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass sich Trader aktiv gegen unbekannte Risiken an den Märkten absichern.Wenn man bedenkt, was die US-Fed, die weltweiten Zentralbanken und Regierungen in den vergangenen 6+ Monaten versucht haben und was mit Gold und Silber in den letzten 3+ Jahren passiert ist, dann deutet dies an, dass sich die Trader seit mehr als 2+ Jahren aktiv gegen Marktrisiken absichern. Sie hedgen nun aggressiver - was andeutet, dass die sehr starke Angst besteht, dass die Zeit für die Märkte nahe dieser aktuellen Rekordniveaus abgelaufen ist.Aufgrund der Risiken, die von unseren Modellsystem und unseren Recherchen identifiziert wurden, haben wir Trader in den letzten 12+ Monaten weiterhin dazu angehalten, vorsichtig zu sein. Aktuell glauben wir, dass die Risiken einer deutlichen Kontraktion in den USA und an den Weltmärkten noch immer recht hoch sind. Die neuen Hochs des NASDAQ sind Beweis für eine Dot-Com-ähnliche Abkopplung an den Märkten. Der US-Aktienmarkt steigt auf keine gesunde Art und Weise - bestimmte Segmente steigen, weil sie noch immer Gewinne generieren, während COVID-19 die Weltwirtschaft wie einen Schweizer Käse durchlöchert.Achten Sie darauf, was derzeit in Gold und Silber passiert, da sie geradezu danach schreien, dass "das Risiko auf der Welt exzessiv" ist. Und Trader, die der Rally am US-Aktienmarkt nachjagen, sollten schon sehr bald eine Überraschung erleben.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 22. Juli 2020 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.