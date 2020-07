EMX Royalty: Aktuelle Entwicklung der Gebührengenerierung in seinem Goldportfolio in Fennoskandinavien

Vancouver, 29. Juli 2020 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) - EMX Royalty Corp. (das Unternehmen oder EMX) freut sich, über die aktuellen Fortschritte bei der Erweiterung seines Portfolios von Goldprojekten in Fennoskandinavien zu berichten. EMX behält seinen ambitionierten Ansatz in der Goldexploration in Schweden, Norwegen und Finnland bei und besitzt in dieser Region mittlerweile 17 Edelmetallprojekte mit einer Gesamtfläche von knapp 200.000 Hektar. EMX hat seinen Schwerpunkt bei der Goldexploration in den letzten Jahren auf Fennoskandinavien verlagert und die Gründung einer kanadischen Privatfirma mit dem Namen Gold Line Resources Ltd (GLR) unterstützt, um den Ausbau der Goldprojekte in Zentralschweden zu forcieren (siehe EMX-Pressemeldungen vom 4. April 2019 und 30. September 2019). Seit Unterzeichnung der Vereinbarung mit GLR hat EMX eine Reihe weiterer Goldprojekte erworben; viele davon sind strategisch in Gruppen angeordnet und bilden quasi Unterportfolios der Goldprojekte (siehe Abbildung 1). Diese Projekte wurden mit Hilfe unterschiedlicher Ansätze identifiziert und erworben. Neben der Sondierung von Daten aus seinen selbst generierten Datenbanken zur Region informierte sich EMX eingehend über die Mineralsysteme und Bergbaureviere in Fennoskandinavien und wendete auf regionaler Ebene auch neue geochemische Methoden an.EMX setzt in Fennoskandinavien nach wie vor auf sein Geschäftsmodell der Gebührengenerierung. Das Unternehmen gründet Partnerschaften mit anderen Firmen und sichert sich im Gegenzug Gebührenbeteiligungen, Aktienbeteiligungen an den Partnerfirmen und Barzahlungen. Im Rahmen dieser Vorgangsweise konnte EMX bisher acht Firmen in ganz Fennoskandinavien als Partner gewinnen und ist mittlerweile einer der führenden Explorer in der Region. EMX ist aktiv auf der Suche nach weiteren Partnern für seine aktuellen Projekte und steht im Hinblick auf sein Edelmetallportfolio und andere Projekte in der Region mit mehreren Firmen im Gespräch.In den fünf Projektgebieten von GLR in der sogenannten Gold Line Region in Zentralschweden werden derzeit Feldprogramme absolviert. Im Rahmen der aktuellen Arbeiten werden Kartierungen, umfangreihe geochemische Messungen unter Einsatz verschiedenster erprobter Methoden sowie Bohrungen in der oberen Schicht des Wirtsgesteins durchgeführt. Ziel ist hier, die Auswahl der Bohrungsstandorte für die bevorstehenden Diamantbohrprogramme zu verfeinern. Die Umsetzung aller derzeit laufenden Feldprogramme erfolgt unter strengster Einhaltung der COVID-Vorschriften zur Risikominimierung, die sowohl von EMX als auch von GLR entsprechend übernommen und adaptiert wurden.GLR hat vor kurzem bekannt gegeben, dass ein Unternehmenszusammenschluss mit Tilting Capital Corp. (NEX: TLL.H) geplant ist, um eine Börsennotierung zu erreichen. GLR hat EMX außerdem informiert, dass derzeit eine Finanzierungstransaktion im Gange ist. EMX hält Aktienanteile an GLR und ist über eine NSR-Gebühr Innerhalb von sechs Jahren nach dem Abschluss der EMX-GLR-Vereinbarung ist GLR berechtigt, bis zu 1 % der Gebührenbeteiligung, die es EMX schuldet, zurückzukaufen (sodass EMX eine NSR-Gebühr von 2 % verbleibt). Dafür erhält EMX 2.500 Unzen Gold oder eine gleichwertige Barsumme. von 3 % an den Projekten beteiligt. Das Unternehmen unterstützt GLR bei der Umsetzung seiner Arbeitsprogramme 2020.Zusätzlich zu den GLR-Projekten in Schweden hat EMX auch noch sieben neue Goldprojekte in Schweden, vier in Norwegen und drei in Südfinnland erworben. Für diese Projekte werden derzeit Partner gesucht. Die jeweiligen Projekte sind nachstehend zusammengefasst. Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie auf www.EMXroyalty.com/asset-portfolio/overview/.Goldprojekt Tromsø. Im Anschluss an die Durchführung regionaler BLEG-Messungen (BLEG = Bulk Leach Extractable Gold) in den wichtigsten Grünsteingürteln Norwegens hat EMX sein 21.400 Hektar großes Goldprojekt Tromsø erworben, in dem sich - den Flusssedimentproben nach zu urteilen - zahlreiche Zonen mit einer hochgradigen Goldmineralisierung befinden. Obwohl in diesem Projekt noch so gut wie keine Exploration unter Einsatz moderner Methoden stattgefunden hat, verfügt es über zahlreiche historisch dokumentierte Goldvorkommen und Prospektionsgebiete, die anhand von Bohrungen erschlossen werden können. Ähnliche Grünsteingürtel in den Nachbarländern Schweden und Finnland beherbergen ebenfalls zahlreiche Explorationsprojekte im fortgeschrittenen Erschließungsstadium und Produktionsbetriebe, darunter auch den derzeit größten Goldproduzenten Europas, die von Agnico-Eagle betriebene Goldmine Kittila in Finnland Bezugnahmen auf nahegelegene Minen und analoge Lagerstätten liefern einen entsprechenden Kontext zu den EMX-Projekten, sind allerdings nicht notwendigerweise ein Indiz dafür, dass in den EMX-Projekten ähnliche Ressourcenmengen oder Erzgehalte zu finden sind.. Goldprojekte in Südnorwegen. EMX hat vor kurzem zwei Projekte in einem weiteren Grünsteingürtel in Südnorwegen erworben; hier liegt der Schwerpunkt auf Gebieten mit ehemaligen Goldproduktionsbetrieben und dokumentierten Goldvorkommen. Der Erzgang Bleka wurde im Jahr 1880 entdeckt und mit Unterbrechungen bis zum Jahr 1940 exploriert. Laut Berichten zu den historischen Fördermengen wurden aus dem mineralisierten Gestein 165 Kilogramm Gold mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 25 g/t gefördert Die historischen Produktionszahlen und Beschreibungen von Minen stammen von Gamst & Thomsen, 1998, Gold Exploration in The Seljord and Hjartdal area of Telemark, Southern Norway und von Wilberg & Røshot, 1998, Exploration Report, Mindex ASA, Norwegian Geological Survey Report BV4655.. Das von EMX betriebene Projekt Bleka umfasst die historischen Bergbaugebiete und Schwärme von ähnlichen Erzgängen, die sich über einen Bereich von drei Kilometer entlang des Streichens erstrecken. Die benachbarte Konzession Vekselmyr deckt einen Bereich mit Goldaufschlüssen in einem Erzgang mit ähnlichen orogenen Merkmalen ab.Southern Gold Line-Projekte in Schweden. EMX setzt seine Arbeiten entlang des Gold Line Trends in Zentralschweden fort und hat sechs aussichtsreiche Konzessionen erworben, die sich unweit von bzw. auf dem Entwicklungszug des von Dragon Mining Ltd. betriebenen Erschließungsprojekts Fäboliden2 befinden. Die Southern Gold Line-Projekte umfassen mehr als 50.000 Hektar und erstrecken sich über Gebiete mit ähnlichen geologischen und strukturellen Rahmenbedingungen wie sie auch im Bereich der Lagerstätte Fäboliden anzutreffen sind. Derzeit finden in diesem Gebiet Probenahmen und Kartierungen zur Erkundung statt; erste BLEG-Proben, die aus verschiedenen Bereichen der Konzessionsgebiete gewonnen wurden, deuten auf zahlreiche Zonen mit goldführenden Flusssedimenten hin.Goldprojekte in der Region Skellefteå in Schweden. Die Goldprojekte von EMX in der schwedischen Bergbauregion Skellefteå umfassen zwei orogene Goldprojekte und zwei vulkanogene Massivsulfidprojekte (VMS) mit Goldmineralisierung, welche insgesamt eine Fläche von 17.701 Hektar abdecken. Die Projekte befinden sich in einer ertragreichen Bergbauregion in Schweden und verfügen über hervorragende regionale Infrastruktureinrichtungen, die für nahegelegene Bergbaubetriebe wie den aktiven Gold-Tellur-Minenbetrieb Kankberg (Boliden AB) und die Goldmine Björkdal2 (Mandalay Resource Corporation) errichtet wurden. Die EMX-Konzession Åkerberg umschließt die historische Goldmine Åkerberg im Nordosten von Björkdal, aus der in den Jahren zwischen 1991 und 20034 Erz gefördert wurde. Die EMX-Konzession erstreckt sich über die Ausläufer des geologischen Trends Åkerberg. Die nahegelegene Konzession Rismyliden weist ein ähnliches geologisches Umfeld auf und beherbergt Schwärme von orogenen Quarzgängen mit günstigen tektonischen/strukturellen Elementen.4 Billström et al., 2012, Geology and Age Constraints on the Origin of the Intrusion-Related, Sheeted Vein-Type Åkerberg Gold Deposit, Skellefte District, Sweden, www.mdpi.com/journal/minerals.rojekte in Südfinnland. Dieses neu erworbene EMX-Portfolio beinhaltet drei orogene Goldprojekte auf einer Grundfläche von 27.000 Hektar im Goldbergbaurevier Pirkkala, wo sich mehrere historische und produktive Bergbaubetriebe, wie etwa die Minen Jokisivu und Kaapelinkulma von Dragon Mining, befinden2. Die EMX-Konzessionen erstrecken sich über zahlreiche, noch unerkundete Gold-in-Boden-Anomalien, anhand von Bohrungen definierte Zonen mit Goldmineralisierung aus historischen Programmen sowie Ausbisszonen mit einer hochgradigen orogenen Goldmineralisierung. Goldmineralisierungen wurden in den EMX-Projekten erstmals in den 1990er Jahren entdeckt. In den vergangenen 20 Jahren haben jedoch nur in geringem Ausmaß Explorationsaktivitäten stattgefunden.Gebührengenerierungsstrategie. Im Rahmen seiner in Fennoskandinavien absolvierten Programme konzentriert sich EMX auf kaum explorierte historische Bergbaureviere sowie besonders aussichtsreiche geologische Trends, in denen bis dato Explorationsaktivitäten nur in begrenztem Umfang stattgefunden haben. Mit diesem Ansatz wollen wir unseren Partnern Projektchancen auf Brachflächen in Gebieten mit ehemaligen Rohstoffproduktionsbetrieben und für neue Entdeckungen auf Basis moderner Explorationskonzepte und -methoden anbieten. Der Ausbau des EMX-Goldportfolios in Fennoskandinavien ist das Ergebnis jahrelanger Erkundungsaktivitäten in der Region sowie der strategischen Umsetzung des EMX-Geschäftsmodells.Dr. Eric P. 