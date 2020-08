Allgemeine Investoren sind zweischneidiges Schwert für Gold & Silber

Meine Recherchen bezüglich Robinhood-Trader, die in die Metallbranche einstiegen, hat großes Interesse geweckt. Und Besorgnis. Langjährige Goldenthusiasten vertrauen den jungen, Momentum jagenden Investoren nicht zu, bei Gold und Silber zu bleiben - geschweige denn Aktien. Nicht zu Unrecht, da allgemeine Investoren definitionsgemäß keine Goldenthusiasten sind. Diejenigen von uns, die diesen Gold-Breakout schon lange Zeit erwartet haben, sollten keine Loyalität von Einsteigern erwarten. Momentum fließt hinein und heraus. Wir sollten das Beste daraus machen, solange es auf unserer Seite ist.Und ich halte es für vernünftig, Gewinne mitzunehmen, wenn sich die Gezeiten gegen uns wenden - wenn auch nur temporär. Ich hasse junge Investoren also nicht dafür, dass sie die Party besuchen, wenn es gerade lustig wird. Wenn ich richtig damit liege, dass Wertinvestition eine bessere, langfristige Strategie ist, dann wird die Realität jedem diese Lektion beibringen, der aufmerksam bleibt.Bisher zeigen die Daten nicht, dass Robinhood-Trader beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten aus dem Goldmarkt fliehen, wie viele Veteranen der Goldbranche befürchtet hatten. Betrachten Sie diesen Robintrack-Chart des GLD für Juli (Ich weiß, dass der GLD nicht Gold ist, doch er ist ein nützlicher Stellvertreter.):Wie Sie sehen können, hat sich Gold zurückgezogen, nachdem es neue Allzeithochs verzeichnete, doch die Anzahl der Robinhood-Trader, die im GLD investiert sind, hat sich kaum verändert. Die Anzahl der Robinhood-Trader, die auf den Goldzug aufgesprungen sind, seit ich meinen anderen Artikel vor zwei Wochen schrieb, ist um etwa 33% gestiegen.Das ist nicht die einzige Welle allgemeiner Investoren, doch ein klarer Indikator dafür, dass die kürzliche Preisentwicklung die Angst, etwas zu verpassen (FOMO), auf Seiten des Goldes platziert hat. Dieser 2-Jahreschart erzählt uns etwas noch interessanteres:Während der Zeitpunkte, zu denen sich Gold eine Zeit lang zurückzog - inklusive des starken Rückgangs Ende März - wurde keine deutliche Veränderung der Robinhood-Nutzer verzeichnet, die Long gegenüber dem GLD positioniert waren. Dies beweist nicht, dass jüngere Investoren nicht dabei helfen werden, den Goldpreis zu vernichten, sollte sich ein großer Teil dazu entscheiden, den Markt zu verlassen. Doch es erzählt uns, dass viele von ihnen verstehen, warum Gold steigt - und sie erwarten, dass es noch höher klettert.Ich sollte hier jedoch pausieren und Leser daran erinnern, dass es keine Altersobergrenze bei Robinhood gibt. Es ist wahrscheinlich, dass viele Nutzer des Systems, die ein Interesse an Gold und Silber haben, zu den älteren Robinhood-Klienten gehören. Doch angesichts dessen, was wir über das junge Alter der meisten Robinhood-Nutzer hören, denke ich, dass uns diese Daten etwas über die Art und Weise erzählen, wie jüngere Investoren Gold und Silber sehen - und das ist sehr bullisch.Ich kann als Anekdote ebenfalls hinzufügen, dass ich von vielen jungen Leuten gehört habe, dass sie via Robinhood nicht nur mit dem Momentum herumspielen. Viele besitzen Gold - physische Bullion - was ich als sehr ermutigend erachte. Und erinnern Sie sich daran, dass Bitcoin viele junge Investoren darauf trainiert hat, sich gut an Investmentthesen festzuhalten, an die sie glauben.Tatsächlich halte ich es für gefährlich, irgendeiner Investmentthese im Angesicht gegensätzlicher Beweise "loyal" zu sein. Jeder kann falsch liegen. Wir sollten uns nicht an Verlustinvestitionen festklammern, nur weil wir meinen, dass sich die Welt und deren Märkte in eine andere Richtung entwickeln sollten, die sie derzeit einschlagen.Doch es ist, wie es ist und die Daten erzählen mir bisher, dass wir nicht annehmen sollten, dass neue allgemein Investoren - junge und alte - Gold und Silber sofort aufgeben werden. Die meisten haben deren Potenzial gerade erst erkannt. Sie sind aufgeregt. Und sie verstehen den Gedanken, den Preisnachlass eines Assets zu kaufen, auf das sie vertrauen.Und wenn sich die allgemeine Aufmerksamkeit kurzfristig gegen Gold und Silber wendet, dann wird sich dies nicht auf die Fundamentaldaten auswirken. Als ein Spekulant, der noch immer kaufen möchte, wünschte ich mir schon fast, dass die neuen Freunde der Währungsmetalle in einer einzigen großen Welle flüchten.Das wäre eine unglaubliche Kaufgelegenheit. Mit Ausnahme eines allgemeinen Marktzusammenbruchs, könnte dies die beste Gelegenheit werden, die wir im ganzen Jahr verzeichnen. Ich prognostiziere dies nicht, doch ich sammele Geld an, sollte dies der Fall sein. Da Gold derzeit nahe seiner Rekordhochs pendelt, bin ich sehr vorsichtig, was etwaige Käufe angeht.© Lobo TiggreDieser Artikel wurde am 30. Juli 2020 auf www.independentspeculator.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.