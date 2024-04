Sind die Goldaktien kaputt?

Mein Freund Doug Casey nennt den Bergbau eine "miese Choo-Choo-Zug-Industrie des 19. Jahrhunderts". Seit Jahren spricht der legendäre Spekulant Rick Rule über die chronische Underperformance von Goldbergbauunternehmen. Er weist darauf hin, dass sich das Gold-Dollar-Kursverhältnis zwischen 2000 und 2010 mehr als versiebenfacht hat. Und dennoch ging der freie Cashflow (FCF) je Aktie bei den Unternehmen des Philadelphia Gold and Silver Index (XAU) zurück. Das, so sagt er, "erforderte echtes Geschick".Ich erwähne dies, weil ich von leidgeprüften Goldanhängern höre, dass sie sich Sorgen machen, ihre Aktien könnten ihre Hoffnungen und Träume in diesem neuen Bullenmarkt für monetäre Metalle nicht erfüllen. Das ist nicht unvernünftig, wenn man bedenkt, dass die Goldbergbauunternehmen in der Vergangenheit immer wieder Chancen verpasst haben. Dies ist wahrscheinlich zumindest ein Grund dafür, warum sich die Divergenz zwischen Gold und Goldaktien während der Goldrally im Jahr 2020 nie geschlossen hat - und sich seitdem noch vergrößert hat.Ich habe eine vertikale rote Linie in diesen Chart zwischen Gold und Goldaktien eingezeichnet, um zu zeigen, wann sich die Dinge zu ändern scheinen. Links von der roten Linie zeigen Goldaktien mehr Volatilität als Gold, sowohl nach oben als auch nach unten. Während des Bärenmarktes 201 bis 2015 öffneten sich die Kiefer weit, was zwar schmerzhaft, aber normal war. Die Kiefer begannen sich 2016 zu schließen, als sich die Aktien viel stärker erholten als die zugrunde liegenden Metalle. (Ich erinnere mich, dass First Majestic Anfang 2016 um das Fünffache gestiegen ist - und trotzdem Geld verloren hat).Auch das war normal. Das ist genau der Grund, warum wir auf Bergbauaktien spekulieren. Die ganze Idee ist, die größere Volatilität nach oben zu nutzen, wenn Gold steigt (oder bei einer Entdeckung, wenn man viel Spielgeld hat und es sich leisten kann, sehr geduldig zu sein). Rechts von der roten Linie zeigen die Goldaktien jedoch weiterhin eine höhere Volatilität als Gold nach unten, aber nicht nach oben. Daher die Verbreiterung der Kiefer... für Goldenthusiasten genauso alarmierend wie das höhere Gold-Silber-Verhältnis für Silberenthusiasten. Das ist nicht normal. Der jüngste Ausbruch des Goldpreises auf neue (nominale) Allzeithochs macht dies jedoch schmerzlich deutlich.Tatsache ist, dass die Divergenz im obigen Chart zwar im Jahr 2018 begann und trotz einer Reihe von höheren Goldpreisen, die Goldaktien seit 2020 in etwa abwärts tendieren. Rick hat sicherlich Recht, dass sich kluge Anleger daran erinnern, dass Goldbergbauaktien als Gruppe im letzten großen Bullenmarkt keinen Wert liefern konnten. Darüber hinaus denke ich, dass das große Geld in diesem Bereich (immer noch) glaubt, dass Gold im Jahr 2020 einen Höchststand erreicht hat und die nächste große Bewegung nach unten gehen wird. Die Aktien haben Gold vor einem erwarteten Bärenmarkt "angeführt". Ich denke, diese Erwartung ist falsch. (Mehr dazu in Kürze.)Was ist 2018 passiert? Nichts, was den Markt verändert hätte, soweit ich das beurteilen kann. Was die Marktpsychologie betrifft, so denke ich, dass die große Scheinrally bei Gold und Silber im Jahr 2016 wahrscheinlich ein starker Faktor ist. Es hat einfach eine Weile gedauert, bis die Träume gestorben sind und die Enttäuschung gesunken ist. Außerdem ist der XAU nicht das gesamte Universum der Goldaktien, und er ist auch nicht unbedingt repräsentativ. Betrachtet man den VanEck Gold Miners ETF (GDX), so sieht es eher nach einer Unterbrechung im Jahr 2019 aus.