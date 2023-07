Disinflation = Täuschung

In Ayn Rands bahnbrechendem Roman "Atlas Shrugged" gibt es eine Szene, in der der ethische Pirat Ragnar Danneskjold dem Industriehelden Hank Reardon erklärt, dass seine Piraterie dazu dient, die Idee von Robin Hood zu zerstören: "Das ist das Grauen, das Robin Hood als Ideal der Rechtschaffenheit unsterblich gemacht hat. Es heißt, er habe gegen die plündernden Herrscher gekämpft und den Beraubten die Beute zurückgegeben, aber das ist nicht die Bedeutung der Legende, die sich erhalten hat. Man erinnert sich an ihn nicht als Verfechter des Eigentums, sondern als Verfechter der Not, nicht als Verteidiger der Beraubten, sondern als Versorger der Armen."So denke ich auch über die Idee der "Disinflation". Das Wort sollte es gar nicht geben. Die Tatsache, dass es existiert, scheint ausschließlich auf den Wunsch der Mächtigen und ihrer Schoßhündchen, die Öffentlichkeit zu täuschen, zurückzuführen zu sein. Was ist Disinflation? Es handelt sich um eine Verringerung der Inflationsrate, die ihrerseits ein Anstieg der Geldmenge ist, der mit langer und variabler Verzögerung zu höheren Gesamtpreisen führt. Aber selbst wenn wir die irreführende Abkürzung akzeptieren, die von den Mainstream-Finanzmedien akzeptiert wird, dass Inflation ein Preisanstieg ist (der aus anderen mysteriösen Gründen geschieht, die niemand wirklich versteht), ist es immer noch ein Anstieg. Und eine Verringerung eines Anstiegs ist immer noch ein Anstieg.Mit anderen Worten: "Disinflation" ist nichts anderes als eine Inflation, die weniger schlimm ist. Aber weniger schlimm ist nicht gut. Inflation Light, wenn Sie so wollen, ist immer noch Inflation. Das Geld verliert immer noch an Kaufkraft. Es ist immer noch ein unfreiwilliger Transfer von Werten von den Menschen an die Regierung, die sie erschafft. Es ist immer noch eine nicht genehmigte, heimliche Steuer. Es ist immer noch Diebstahl im größtmöglichen Ausmaß. Was Disinflation nicht ist, ist irgendeine Art von Verbesserung. Und es ist absolut keine Deflation, nach der sich das Wort meiner Meinung nach anhören soll.Denken Sie daran, wenn Sie in den Mainstream-Medien hören, wie wunderbar Disinflation ist. Und - bitte - verwenden Sie das Wort selbst niemals als etwas Positives. Dies trägt nur dazu bei, die grob verzerrte Sichtweise der Wirtschaft, die die Machthaber der unvorsichtigen Öffentlichkeit aufgedrängt haben, aufrechtzuerhalten, sehr zu unser aller Nachteil. Besser noch: Wehren Sie sich gegen diese Idee, wenn Sie sie hören. Lassen Sie uns als ethische Piraten aufstehen und diesem Betrug ein Ende setzen. Ich werde meinen Teil dazu beitragen.© Lobo TiggreDieser Artikel wurde am 19. Juli 2023 auf www.independentspeculator.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.