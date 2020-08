Unigold bestätigt 30 Meter mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 9,02 g/t bei Candelones Extension

Toronto, ON - 10. August 2020 - Unigold Inc. (Unigold oder das Unternehmen) (TSXV:UGD - WKN:A14VMZ - FWB:UBG1) freut sich. zusätzliche Ergebnisse seines abgeschlossenen Phase-1-Bohrprogramms bei der Goldlagerstätte Candelones Extension, die Teil der zu 100 % unternehmenseigenen Konzession Neita in der Dominikanischen Republik ist, bekannt zu geben.- Unigold meldet den längsten, hochgradigsten Abschnitt, der bisher bei Neita gebohrt wurde:30 Meter mit durchschnittlich 9,02 g/t Gold, 5,1 g/t Silber und 0,63% Kupfer- Der Bereich ist in einem größeren Abschnitt von 104,1 Metern mit einem Gehalt von 3,14 g/t Gold, 2,1 g/t Silber und 0,27% Cu enthalten.- Die Goldgehalte sind über den gesamten Abschnitt konsistent und liegen zwischen 4 g/t und 19 g/t Gold.- Die geologische Interpretation, dass sich das System in die Tiefe verfestigt, wird durch dieses Ergebnis verstärkt- Der Bereich ist nach unten offen: der tiefste Abschnitt liegt 350 m unter der Oberfläche- Der Beginn des 15.000-m-Bohrprogramms wird für innerhalb der nächsten 10 Tage erwartetBohrloch LP20-147 ergab 104,1 Meter mit durchschnittlich 3,14 g/t Au, 2,1 g/t Ag, 0,27% Cu und 0,01% Zn mit einem Sulfid-Abschnitt von 30,0 Metern mit durchschnittlich 9,02 g/t Au, 5,1 g/t Ag, 0,63% Cu und 0,00% Zn (siehe Tabelle 1.0 und Abbildung 1.0). Das Unternehmen weist darauf hin, dass sechs (6) Überschreitungen der Grenzwerte für Kupfer ausstehen. Es wird nicht erwartet, dass die Ergebnisse der Grenzwertüberschreitungen zu einer wesentlichen Änderung des Kupfergehalts führen werden.Die Gold-, Silber- und Kupfermineralisierung über den gesamten 30-Meter-Abschnitt ist konsistent (siehe Tabelle 1), und zur Berechnung der gewichteten Durchschnittsgehalte waren keine Probenschnitte erforderlich.LP20-147 wurde gebohrt, um eine Lücke zwischen den Löchern LP15-96 (34,0 Meter mit durchschnittlich 4,15 g/t Au, 0,40% Cu) und LP16-124 (5,9 Meter mit durchschnittlich 11,8 g/t Au, 0,20% Cu) zu schließen. Der Abschnitt hat wahrscheinlich das geologische Vertrauen (eine Ressourcenklassifizierung) dieses Gebietes innerhalb der östlichsten bisher bei Neita erkannten Sulfidmineralisierung erhöht.Joe Hamilton, der Chairman und CEO von Unigold, weist darauf hin: "LP20-147 ist der längste, hochgradigste Abschnitt, der bei der Neita Konzession bisher entdeckt wurde. Das Bohrloch wurde dort positioniert, um einen beträchtlichen Teil der aktuellen abgeleiteten Mineralressource in einen zumindest angezeigten Status umzuwandeln, und wir sind der Meinung, dass wir unser Ziel erfolgreich erreicht haben. Das Bohrloch deutet darauf hin, dass die Sulfidmineralisierung möglicherweise steiler nach Nordosten abfällt als ursprünglich interpretiert, vor allem aber deutet es darauf hin, dass sich das System in der Tiefe verfestigt. Die Spitze dieser Sulfidmineralisierung beginnt etwa 150 m unter der Oberfläche und wurde bis in eine Tiefe von etwa 350 m unter der Oberfläche gebohrt. Es besteht zusätzliches Potenzial, diese Mineralisierung in die Tiefe auszudehnen.Wir warten derzeit auf eine Lieferung von kritischen Teilen für unsere eigentümergeführten Bohrgeräte, die in unserem Explorationslager ankommen sollen. Diese Teile sollten es uns ermöglichen, die maximale Tiefenkapazität unserer Bohrer zu erhöhen, damit wir die hochgradige Mineralisierung weiter in die Tiefe verfolgen können. Wir planen, die aktiven Explorationsbohrungen bis Mitte August wieder aufzunehmen. Zwei zusätzliche Bohrgeräte mit einer Bohrkapazität von 1200 m wurden bestellt und werden voraussichtlich Ende September in Neita einsatzbereit sein.Die Entdeckung einer zweiten späteren epithermalen Sulfidmineralisierung, die eine ältere primäre Mineralisierung überlagert, hat es uns ermöglicht, die Bohrungen auf diese hochgradigeren Ressourcen zu konzentrieren. Wir glauben, dass wir bis zu vier dieser sulfidreichen Zonen innerhalb einer Länge von 3 Kilometern identifiziert haben. Unsere ersten Bohrlöcher werden die unteren Grenzen von zwei dieser epithermalen Adern erproben. Unsere metallurgischen Tests Anfang dieses Jahres haben gezeigt, dass die späteren epithermalen Überlagerungen Goldgewinnungsgrade von +50% (mit der Graviationsmethode) bzw. +85% (mit der Laugungsgewinnung) ermöglichen, was diese Ziele äußerst attraktiv macht".Beim Diamantbohren werden sowohl HQ- als auch NQ-Durchmesser-Werkzeuge eingesetzt. Bohrungen werden mit HQ-Durchmesserwerkzeugen vorbereitet, bevor sie zur Fertigstellung der Bohrung auf NQ-Werkzeuge reduziert werden. Der Kern wird in der Protokollierungseinrichtung vor Ort entnommen, wo er fotografiert, für geotechnische und geologische Daten protokolliert und anderen physikalischen Tests unterzogen wird, einschließlich einer Analyse der magnetischen Suszeptibilität und des spezifischen Gewichts. Die Proben werden identifiziert, aufgezeichnet, mit einer nassen Diamantsäge gespalten, und eine Hälfte des Kerns wird zur Untersuchung weitergeschickt, während die andere Hälfte vor Ort gelagert wird. Eine minimale Probenlänge von 0,3 Metern und eine maximale Probenlänge von 1,5 Metern wird verwendet, wobei die meisten Proben durchschnittlich 1,0 Meter lang sind, außer wenn geologische Gegebenheiten etwas anderes erfordern.Zertifizierte Standards und Blindproben werden nach dem Zufallsprinzip in den Probenstrom eingebracht und machen etwa 5-10% des Probenstroms aus. Die Proben werden an eine von Bureau Veritas betriebene Probenaufbereitungsanlage in der Dominikanischen Republik versandt. Die Analyse wird im Labor von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. in Vancouver, BC Kanada, durchgeführt. Alle Proben werden mittels einer 50-Gramm-Blei-Sammel-Brandprobenfusion mit atomarem Adsorptionsabschluss auf Gold analysiert. Darüber hinaus werden die meisten Proben auch mit einer 36-Elemente-Mehrsäure-ICP-ES-Analysemethode auf Gold untersucht.Wes Hanson P.Geo., Chief Operating Officer von Unigold, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Unigold ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel UGD gehandelt wird und sich in erster Linie auf die Exploration und Erschließung seines Goldvorkommens in der Dominikanischen Republik konzentriert.Anhang:Tabelle 1.0 - LP20-147 BohrresultateVon Bis IntervaAu Ag Cu Zn(1)(m) (m) (g/t)(g/t)(%) (%)326.50356.5030.00 9.02 5.10 0.63 0.00including:326.50327.501.00 6.36 4.30 0.87 0.00327.50328.501.00 8.27 5.00 1.00(20.01328.50329.501.00 4.08 3.40 0.23 0.00329.50330.501.00 4.87 3.60 0.34 0.01330.50331.501.00 5.28 4.00 0.41 0.01331.50332.501.00 7.53 6.00 1.00(20.00332.50333.501.00 17.90 6.60 1.00(20.00333.50334.501.00 6.41 4.80 0.38 0.00334.50335.501.00 12.10 5.30 0.43 0.00335.50336.501.00 16.80 6.00 0.70 0.00336.50337.501.00 12.40 4.80 0.49 0.00337.50338.501.00 12.10 4.90 0.50 0.01338.50339.501.00 13.10 5.20 0.55 0.00339.50340.501.00 9.80 5.10 0.56 0.00340.50341.501.00 9.43 5.80 0.48 0.00341.50342.501.00 6.66 4.00 0.54 0.00342.50343.501.00 5.35 4.60 0.56 0.00343.50344.501.00 5.22 4.30 1.00(20.00344.50345.501.00 6.41 4.50 0.54 0.00345.50346.501.00 7.79 5.10 0.62 0.00346.50347.501.00 9.80 6.30 0.59 0.00347.50348.501.00 12.20 4.20 0.45 0.00348.50349.501.00 8.10 5.80 0.57 0.00349.50350.501.00 15.30 7.50 0.98 0.00350.50351.501.00 19.20 9.60 1.00(20.00351.50352.501.00 6.71 5.40 0.60 0.00352.50353.501.00 5.59 4.40 0.41 0.00353.50354.501.00 4.27 3.90 0.42 0.00354.50355.501.00 7.06 4.90 1.00(20.00355.50356.501.00 4.67 3.60 0.67 0.01(1) Intervals are reported as drilledlength not true width. Figure 1.0 - Goldgehalte und Gesteinsdicke - Längsabschnitt mit Blick Richtung Norden bei 015 AzimuthFür weitere Informationen besuchen Sie bittewww.unigoldinc.comoder kontaktieren:Mr. Joseph HamiltonChairman & CEO Weitere Informationen finden Sie unter https://akt.ie/ran-newsRechtliche HinweiseBestimmte in diesem Dokument enthaltene Aussagen, einschließlich Aussagen zu Ereignissen und finanziellen Trends, die sich auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse, unsere Finanzlage und unseren Cashflow auswirken können, können vorausschauende Aussagen im Sinne der bestehenden Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen basieren auf unseren Annahmen und Schätzungen und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Sie können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "Strategie", "erwartet", "plant", "glaubt", "wird", "schätzt", "beabsichtigt", "Projekte", "Ziele", "Zielvorgaben" und andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung identifizieren. Man kann sie auch daran erkennen, dass sie sich nicht strikt auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei solchen Aussagen lediglich um Vorhersagen oder Meinungen handelt und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich davon abweichen können. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gültig, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Wo dies zutrifft, beanspruchen wir den Schutz des Safe Harbour für zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem (US-amerikanischen) Private Securities Litigation Reform Act von 1995.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.