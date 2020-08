Ein chinesischer Geschäftsmann aus den USA hat beim Luxusschmuckhersteller Yvel in Israel den teuersten Mundschutz der Welt in Auftrag gegeben. Die Maske muss den Angaben zufolge drei Kriterien erfüllen:1. den gesetzlichen Vorgaben der FDA und den europäischen Standards entsprechen,2. der teuerste Mundschutz der Welt sein,3. bis Ende des Jahres geliefert werden.Das gute Stück wird dem Juwelier zufolge aus 18-karätigem Weißgold bestehen und mit 3.600 Diamanten besetzt sein. Kostenpunkt 1,5 Mio. Dollar.Die Firma äußerte sich in diesen für Schmuckproduzenten sehr schwierigen Zeiten erfreut über den lukrativen Auftrag. Durch ihn könne man die Mitarbeiter in Beschäftigung behalten.Bei einem Gewicht von über 250 Gramm dürfte das Tragen der Maske wohl allerdings kein dauerhaftes Vergnügen werden.© Redaktion GoldSeiten.de