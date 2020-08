Gold: Die Kraft fehlt

Gold versuchte sich gestern Nachmittag nochmals nach oben "aufzuraffen", doch es fehlte die Kraft.Nach dem sehr starken Anstieg in den vergangenen Wochen scheint es nun auf einen Rücksetzer oder eine Konsolidierung hinauszulaufen. Ideal wäre ein Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau mit einem erfolgreichen Test von oben. Die Marken wären rund 1.920 USD, 1.900 USD und 1.842 USD:Dies würde gut mit einem Bounce beim US-Dollar zusammenpassen. Nachdem der USD-Index deutlich unter die Räder kam, könnte dieser in einer Erholung in den Bereich von 95 - 96 USD anziehen, um dann dort entsprechend abzuprallen:Die Goldaktien zeigten sich auch gestern in Kanada und heute in Australien müde. Gewinnmitnahmen auf breiter Front, selbst nach guten Meldungen. Jedoch alles in geordneten Bahnen.Die GDX-GLD Ratio fällt seit vier Tagen und kommt nun in den Bereich der 50-Tagelinie. Ein "Aufbäumen" in diesem Bereich wäre ein gutes Signal:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.