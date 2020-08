COVID-19-Impfstoff vs. Gold

Allgemein kurbelt Angst den Goldpreis nur für kurze Zeitspannen an. Selbst als die USA im Nahen Osten in den Krieg zogen, stieg Gold nicht sonderlich höher, wie viele erwartet hatten. Die Emotionen des Finanzsektors, was COVID-19 angeht, erscheinen mir diesmal mehr wie eine Art Unmut und nicht wie Angst.



Gold bildete Ende 2015 einen Boden - vier Jahre, bevor COVID-19 zu einem Problem wurde.



Gold hob nach der "Powell-Wende" im Dezember 2018 ab. Das zeigt, dass der Goldpreis nicht nur primär durch COVID-19 angetrieben wird, sondern auch durch die Geldpolitik.



Gold und Silber haben sich seit der Panik im März stark entwickelt, trotz rückläufiger Ängste an der COVID-19-Front - und der Reihe an guten Neuigkeiten von der Impfstoff-Front.



Die wirtschaftliche Situation bleibt schwerwiegend. Lockere Geldpolitik von der Fed und anderen Zentralbanken, sowie großzügige Fiskalpolitik in den USA und anderen Ländern, werden wahrscheinlich für den Rest dieses Jahres und darüber hinaus anhalten.

Am Dienstag, den 11. August 2020, gab die russische Regierung bekannt, dass man einen COVID-19-Impfstoff für die allgemeine Nutzung der Öffentlichkeit genehmigt habe. Am selben Tag fiel der Goldpreis um mehr als 5% und der Silberpreis um mehr als 15%. Demnach ist es angemessen, sich die Frage zu stellen, ob diese beiden Dinge zusammenhängen.Das ist vor allem für Metallinvestoren eine wichtige Frage, da weitere gute Neuigkeiten von der Virus-Front zu erwarten sind. Tatsächlich habe ich Berichte über neue Studien gesehen, in denen es heißt, dass eine Herdenimmunität - selbst ohne Impfstoff - einfacher zu erreichen scheint als viele befürchten. Das sind großartige Neuigkeiten für uns - doch ich denke nicht, dass es einen Untergang für Gold bedeutet. Grund dafür ist:Das ist das bullischste Umfeld für die Metallmärkte, das ich in meiner Karriere je gesehen habe. Doch wenn das so ist, warum gerieten Gold und Silber ins Stocken, nachdem Russland seinen Impfstoff angekündigt hatte? Ich bin versucht, es als einen Zufall abzuschreiben, doch das werde ich nicht.Ich denke schon, dass die Neuigkeiten in den Geistern einiger Investoren anfänglich überschwängliche Wichtigkeit genossen. Der Chor von Warnrufen, der sich aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft in Reaktion auf die Ankündigung erhob, war unmittelbar. Selbst wenn Russland die fortschrittlichsten Recherchen auf der Welt gestohlen hätte (wie weithin berichtet wird), so besteht keine Möglichkeit, dass man den Impfstoff so schnell ausreichend getestet hat. So viel war klar, nachdem die Neuigkeiten über den russischen Impfstoff verbreitet wurden. Diese ganze Sache riecht förmlich nach Publicity, die darauf ausgelegt ist, die inländische Bevölkerung ruhig zu halten.Ich denke, dass der Selloff damit zusammenhängt, dass Gold - schneller als viele erwarteten - auf neue nominale Rekordhochs stieg. Dies ließ Brancheninsider sowie Momentumjäger bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten zu den Ausgängen rennen. Das waren die russischen Impfstoffneuigkeiten; ein Hauch von Schwierigkeiten in den Augen der Menschen, die fälschlicherweise glauben, dass Gold dieses Jahr aufgrund des Virus steigt.Sobald der Rückzug begann, wurden Stopps ausgelöst; es fand eine Flucht zu den Ausgängen statt, die in keinem Verhältnis zu den Nachrichten des Tages stand. Meiner Ansicht nach ist es aufschlussreich, dass Gold nicht weiter einbrach. Das unterscheidet sich von der 1-Tages-Spitze über 1.900 im Jahr 2011 oder der 2-Tages-Spitze über 800 Dollar im Jahr 1980.Während ich schreibe - und nach weiteren guten Neuigkeiten an der Virus-Front - sind Gold und Silber wieder über 2.000 Dollar und über 28 Dollar gestiegen. Ich behaupte nicht, die Zukunft zu kennen, doch die Preisentwicklung erzählt mir, dass sich Gold konsolidiert, bevor es sich höher bewegt. Was passiert also, wenn die USA oder andere Länder diesen Herbst ein glaubwürdigeres Statement bezüglich eines COVID-19-Impfstoffes abgeben? Wahrscheinlich nicht viel. Die meisten Investoren werden dies erwarten. Es sollte bereits eingepreist sein.Doch wenn ein neuer Impfstoff einen weiteren, temporären Schlag gegen Gold- und Silberpreis auslöst, dann würde ich dies als großartige Gelegenheit sehen. Was mit Gold und Silber geschieht, ist grundlegend ein geldpolitisches Phänomen. Dies war seit Jahren bullisch für beide Metalle. Ich erwarte, dass dies auch in den kommenden Jahren so bleiben wird.© Lobo TiggreDieser Artikel wurde am 18. August 2020 auf www.independentspeculator.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.