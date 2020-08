Resolute Mining Ltd.: Einbruch nach Regierungssturz

Einen starken Kurseinbruch musste Resolute heute hinnehmen. Grund ist der Regierungssturz in Mali: https://www.tagesschau.de/ausland/mali-unruhen-107.htmlNach einem Putschversuch ist der regierende Präsident nun zurückgetreten, ebenso wurde die Regierung und die Nationalversammlung aufgelöst.Da Resolute Mining mit der Syama Mine in Mali aktiv ist, wurde die Aktie heute heftig abverkauft. Das Unternehmen selbst gab in einer Pressemeldung bekannt, dass die Mine ohne Einschränkungen weiterbetrieben wird: Link Eine Einschätzung ist schwierig. Was ich sagen kann ist, dass Resolute schon viele Jahre in Mali aktiv ist und es immer wieder politische Unruhen und auch Anschläge in der Hauptstadt Bamako gegeben hat. Die Operation von Resolute wurde aber nie unterbrochen und es ging immer "seinen Gang". Syama liegt rund 360 km von der Hauptstadt entfernt:Die Frage ist natürlich, wie schnell kann in Mali eine neue Regierung etabliert werden und natürlich auch, welche "Gesinnung" wird diese dann haben.Ich finde es im ersten Schritt eher positiv, dass die Regierung umgehend zurückgetreten ist, so verhindert man weitere Unruhen. Der Abschlag für Resolute war heute heftig und ich bin fast geneigt dazu zu sagen, er war übertrieben.Resolute hat in den vergangenen Jahren viel mitgemacht in Mali. Anschläge, politische Unruhen, Ebola und Corona. Jedoch war das Unternehmen immer in der Lage, die Mine weiter zu betreiben und es kam nie zu nennenswerten Schäden.Der Abschlag heute war heftig, ebenso das Handelsvolumen. Ich werde nicht verkaufen, da ich es als übertrieben ansehe, doch ich kann mich natürlich auch täuschen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.