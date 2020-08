Evrim Resources und Renaissance Gold schließen Fusion ab; Orogen Royalties Inc. entsteht

Evrim Resources Corp. und Renaissance Gold Inc. meldeten in dieser Woche den erfolgreichen Abschluss der Fusion der beiden Unternehmen. Der Zusammenschluss erfolgte durch den Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien von Renaissance durch Evrim.Durch die Fusion ist ein neues Unternehmen namens Orogen Royalties Inc. entstanden. Dieses handelt ab heute an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "OGN".Gemäß Vereinbarung wird jede Renaissance-Aktie gegen 1,2448 Orogen-Aktien getauscht.© Redaktion MinenPortal.de