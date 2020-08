Gold-Breakout auf 1.950 Dollar steht als Nächstes an

Fast jeder Edelmetall/Goldenthusiast, der unsere Arbeit verfolgt, schickte uns Fragen über die nächste Rally-Phase für Gold. Nachdem wir letzte Woche beobachten konnten, wie der VIX gestiegen ist und S&P und Dow Jones neue Rekordhochs verzeichneten, hat unser Rechercheteam aktiv die Wimpel/Flaggenformation in Gold studiert, die sich zu bilden beginnt. Einer unserer Artikel deutet an, dass die Unterstützung nahe 1.945 Dollar als Sprungbrett für eine Aufwärtspreisbewegung auf Niveaus nahe 2.150 Dollar oder höher fungieren wird. Während das Momentum dieser Aufwärtspreisbewegung zunimmt, halten wir 2.200~2.250 Dollar für das nächste Aufwärtspreisziel für Gold.In den vergangenen Wochen hat Gold unser prognostiziertes Unterstützungsniveau bei 1.945 Dollar bestätigt, indem es mehrere Wochen nahe dieses Niveaus schloss. Wir denken, dass dies zeigt, wie stark dieses Unterstützungsniveau ist. Nun da Gold nahe der Spitze der Wimpel/Flaggenformation zu steigen begonnen hat, glauben wir, dass die nächste Aufwärtsentwicklung begonnen haben könnte.Der obige Gold-Futures-Tageschart hebt den verlängerten Aufwärtspreistrend sowie das kürzlich abwärtsgerichtete Flaggen/Wimpel-Setup hervor. Wir denken, dass die nächste Aufwärtspreisbewegung eine Entwicklung nahe Niveaus über 2.200 bis 2.250 Dollar auslösen könnte, während sich das Momentum hinter dieser Entwicklung weiter ansammelt. Sobald Gold die 2.200 Dollar im Rahmen einer Aufwärtsbewegung erreicht hat, werden wir uns klar in einem "neuen Hochpreis"-Territorium befinden. Und es wird viele Investoren schockieren, dass Gold angesichts der US-Aktienmarktrally weiterhin steigt.Der untere Wochenchart der Gold-Futures hilft dabei, die obere Preiszielspanne festzulegen, wenn angenommen wird, dass sich das Momentum ansammelt, während der nächste Breakout stattfindet. Unser Rechercheteam glaubt, dass die nächste Aufwärtsphase den Preis knapp unter 2.400 Dollar bringen wird, bevor es erneut zum Stillstand kommt. Dann wird er wahrscheinlich zurück auf Niveaus nahe 2.250~2.275 Dollar fallen, wo sich eine weitere Seitwärts/Flaggenformation bilden könnte. Diesmal könnte sich das Seitwärts/Flaggen-Setup recht schnell vervollständigen, womöglich nur auf Tagescharts sichtbar.Wir denken, dass die nächste Aufwärtspreisrally begonnen haben wird, sobald Gold über 1.985~1.990 geschlossen hat. Dies sollte eine recht solide Aufwärtspreisbewegung mit Ziel 2.250 Dollar oder höher werden.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 30. August 2020 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.