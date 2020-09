Fosterville South verkündet zahlreiche längere goldmineralisierte Abschnitte bei den Golden Mountain Bohrungen

Tabelle 1. (Kernbohrergebnisse und Daten - Golden Mountain)

HoleIDEast North AzimutDip FromTo InterAu End of

h val g/t Hole



GMDH30400302591201193.2 -47.59 86.27.6 6.7 87.4*

8 9 6



Inc 71 79 8.0 11.9

ludes



GMDH31400318591192276 -70 185 21429.0 2.2 250

.8 8



Inc 194 2006.0 5.3

ludes



GMDH32400302591201190 -50 54 11560.8 2.5 230

7



Inc 72 77 5.0 4.5

ludes



80 83.3.7 4.9

7



90.894.3.8 4.3

6

Vancouver, 3. September 2020 - Fosterville South Exploration Ltd. (Fosterville South oder das Unternehmen) (TSXV:FSX - WKN:A2P2JF - FWB:4TU) hat in mehreren Bohrlöchern der laufenden Kernbohrungen auf seinem Projekt Golden Mountain in Victoria (Australien) lange Abschnitte mit einer ausgezeichneten Goldmineralisierung durchschnitten.· Bohrloch GMDH0030 weist 27,6 Meter mit 6,7 g/t Au auf, einschließlich 8,0 Meter mit 11,9 g/t Au· Bohrloch GMDH0031 weist 29,0 Meter mit 2,2 g/t Au auf, einschließlich 6,0 Meter mit 5,3 g/t Au· Bohrloch GMDH0032 weist 60,8 Meter mit 2,5 g/t Au auf, einschließlich 5,0 Meter mit 4,5 g/t Au, einschließlich 3,7 Meter mit 4,9 g/t Au und einschließlich 3,8 Meter mit 4,3 g/t Au· Fosterville South beruft Ms. Liza Gazis aus Victoria, Australien, in den VerwaltungsratDiese Ergebnisse bestätigen und erweitern den bekannten mineralisierten Fußabdruck bei Golden Mountain, der in der Tiefe und entlang des Grabens weiterhin offen ist, zumal sich unsere Interpretation der früheren Bohrungen als sehr zuverlässig erweist. Bisher hat jedes Kernbohrloch, das von Fosterville South abgeschlossen wurde, eine Goldmineralisierung durchschnitten, und die Bohrungen sind noch im Gange. Bei Golden Mountain sind derzeit zwei Kernbohrgeräte in Betrieb, und es werden in Kürze zusätzliche Untersuchungsergebnisse von kürzlich gebohrten Infill- und Erweiterungsbohrungen erwartet.Der Plan, der Längsschnitt und der Querschnitt von Golden Mountain stehen zur Ansicht unten zur Verfügung und zeigen Beispiele für das komplexe historische Bohrmuster, das uns bei der Entwicklung eines Arbeitsmodells geholfen hat und ausgezeichnete Ergebnisse liefert. Dies gibt uns nun die Zuversicht, in allen drei Zielgebieten tiefer zu bohren.Rex Motton, COO von Fosterville South, erklärte dazu: "Die bisherigen Bohrungen bei Golden Mountain haben mehrere Bohrlöcher mit langen Abschnitten mit einer ausgezeichneten Goldmineralisierung ergeben. Jetzt, da wir den Bereich weiter ausweiten, wird das Potenzial für Größe, Volumen und Kontinuität immer offensichtlicher. Wir bewegen uns auf weitere tiefere Bohrungen sowohl in der Zone E-W als auch in der Zone Main Central zu. Weitere Ergebnisse aus den laufenden Bestätigungs-, Erweiterungs- und Explorationsbohrungen werden in den kommenden Tagen erwartet, und wir freuen uns darauf, die Investoren auf dem Laufenden zu halten, während wir vor Ort voranschreiten".Darüber hinaus freut sich Fosterville South Exploration, die Ernennung von Ms. Liza Gazis zum Mitglied des Board of Directors bekannt zu geben.Liza Gazis ist Beraterin in der Miningindustrie mit über 30 Jahren Erfahrung und spezifischem Fachwissen in den Bereichen GIS und Liegenschaftsverwaltung. Neben anderen wichtigen Unternehmensaufgaben bei Organisationen wie Pasminco, Gold Mines of Australia, Geological Survey of Victoria, BHP Petroleum und dem Victorian Mines Department ist Liza Gazis seit der Gründung der Fosterville Mine in den Jahren 1989-1990 seit langem mit ihr verbunden.Der Vorsitzende von Fosterville South, James Hutton, fügte hinzu: "Liza bringt einen Reichtum an Wissen und Erfahrung in Victoria in den Vorstand von Fosterville South ein, und wir freuen uns auf ihre Beiträge als Direktorin, von denen wir glauben, dass sie bedeutend und wirkungsvoll sein werden.Ms. Gazis erklärt: "Ich freue mich, dem Vorstand von Fosterville South beizutreten. Diese Grundstücke verfügen über ein hervorragendes Explorations- und Entwicklungspotenzial und stellen meiner Meinung nach das beste Landpaket an Goldexplorationsvermögenswerten und historischen Minen dar, das in den letzten Jahrzehnten in Victoria zusammengestellt wurde. Fosterville South verfügt über einen bemerkenswerten First-Mover-Explorationsvorteil in Victoria, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, die nun intensiviert wird".*bei historischen Arbeiten nicht weiter verfolgtDie längeren Verbundabschnitte berücksichtigen einen Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au und enthalten maximal 2 m internen Ausschuss. Bei den höherwertigen Abschnitten wird ein Cutoff-Gehalt von 3 g/t verwendet, mit Ausnahme von GMDH30, das einen Cutoff-Gehalt von 8 g/t verwendet und immer noch maximal 2 m internen Ausschuss enthält. Für die zentrale vertikale mineralisierte Zone Golden Mountain beträgt die tatsächliche Dicke von GMD31 ungefähr die Hälfte der in der Tabelle dargestellten Bohrlochabschnitte. Die Untersuchungsergebnisse sind nicht gedeckelt. Alle Bohrkerne haben HQ-Größe.Abbildung 1 Golden Mountain Long Projection mit FSX BohrungenAbbildung 2 Golden Mountain Bohrlochplan & Mineralisierte ZoneAbbildung 3 Cross Section 1940mN mit historischen and neuen BohrresulatenAlle Untersuchungen wurden Qualitätskontrollmaßnahmen unterzogen, die für Diamantkernbohrungen mit Duplikaten, Rohlingen und kommerziell erhältlichen Standards geeignet sind. Alle Untersuchungen wurden von Onsite Laboratory Services Ltd (ISO: 9001) mit Sitz in Bendigo, Victoria, unter Anwendung von Brandprobentechniken mit einer 50-g-Ladung und AAS-Abschluss durchgeführt. Die Ergebnisse der Qualitätskontrolle stimmen mit den erwarteten Ergebnissen der eingereichten Proben überein.Während Fosterville South die Bohrungen bei Golden Mountain fortsetzt, bereitet das Unternehmen auch verschiedene Gebiete bei Lauriston für Diamantbohrungen durch Datenerfassung, Bodenprobenentnahmen und Scout-Perkussionsbohrungen vor und erstellt und modelliert außerdem eine große Datenbank mit historischen Informationen aus dem Walhalla-Gürtel-Projekt und treibt die zuvor angekündigte Spinco/Leviathan Gold-Transaktion voran, durch die jeder Aktionär von Fosterville South 1 (eine) Aktie von Leviathan Gold für jede Aktie von Fosterville South erhält, die er zum Zeitpunkt eines noch bekannt zu gebenden Gültigkeitsdatums besitzt, wie zuvor in der Unternehmensoffenlegung definiert. Fosterville South besitzt zwei große, zu 100 % unternehmenseigene, hochgradige epizonale und mesozonale Goldprojekte, die als Lauriston- und Golden Mountain-Projekte bezeichnet werden, eine große Gruppe von Liegenschaften, die als Providence-Projekt bezeichnet werden, und eine große Gruppe von kürzlich konsolidierten Liegenschaften, die als Walhalla-Gürtel-Projekt bezeichnet werden, alle im Bundesstaat Victoria, Australien. Das über einen mehrjährigen Zeitraum zusammengestellte Grundstück Fosterville South umfasst insbesondere ein 600 Quadratkilometer großes Grundstück unmittelbar südlich von und innerhalb desselben geologischen Rahmens, in dem sich die Fosterville Grundstücke von Kirkland Lake Gold befinden. Darüber hinaus erwarb Fosterville South vor kurzem drei goldfokussierte Projekte mit den Namen Moormbool-, Timor- und Avoca-Projekte, die sich ebenfalls im Bundesstaat Victoria in Australien befinden.Sechs der Grundstücke von Fosterville South (Lauriston, Providence, Golden Mountain, Timor, Avoca und Walhalla Belt) haben trotz begrenzter moderner Exploration und Bohrungen eine historische Goldproduktion aus Hartgesteinsquellen aufzuweisen.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Neil 'Rex' Motton, P. Geo., COO und Direktor von Fosterville South, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, überprüft, verifiziert und genehmigt. 