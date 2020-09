Zijin Mining auch hier drehten die Bullen auf

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Zuletzt Anfang Juni am 04.06. nahmen wir das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. unter die Beschau. Die bis damals anhaltende Konsolidierungsphase erlaubte dennoch die Spekulation, dass das Sprungbrett bei einem Verweilen über 0,35 EUR gegeben ist. So geschehen stieg die Aktie noch bis zum Monatsabschluss über 0,41 EUR an, um nachfolgend die 0,45 EUR herauszunehmen, bevor es bis zum aktuellen Reaktionshoch im September bei knapp 0,64 EUR hinauf ging. Das nächste Ziel auf der Oberseite befindet sich im Bereich von 0,73 EUR und erscheint im weiteren Jahresverlauf durchaus erreichbar.Demgegenüber könnte es unterhalb von 0,50 EUR durchaus nochmals zu einem weiteren Rücksetzer bis zur nunmehrigen Unterstützung bei 0,41 EUR kommen. Dieses Niveau dient nunmehr als Pullbackzone für mögliche Korrekturimpulse.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.