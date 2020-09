Wird Tesla im "gefährlichen" Monat Oktober noch am Steuer sein?

Quelle: Tesla generiert typischerweise schwache saisonale Erträge im OktoberQuelle: Seasonax

Wenn Sie auf den folgenden Link klicken , können Sie den genannten Anlagezeitraum für die ausgewählte Aktie prüfen.

Saisonalität wird nicht nur von Fundamentaldaten bestimmt: auch Emotionen und Kalenderperioden haben erheblichen Einfluss auf Aktienkurse. Insbesondere wenn der Kalender von Sommer auf Herbst wechselt, tendiert auch die Stimmung der Anleger dazu sich zu ändern.Was starke Kursrückgänge an den Aktienmärkten betrifft, so hat sich der Monat Oktober über Jahrzehnte hinweg einen schlechten Ruf "erarbeitet". Der größte Eintagesrückgang in der Geschichte ereignete sich am "Schwarzen Montag", dem 19. Oktober 1987, als der Dow um 22,6% abstürzte. Darüber hinaus ist der Oktober historisch gesehen der volatilste Monat. Laut Macro Risk Advisors neigt der CBOE Volatilitäts-Index, auch bekannt als VIX, in den letzten 30 Jahren im Oktober dazu im Schnitt auf einen Jahreshöchststand von über 21 Punkten zu springen.In dieser Ausgabe von "Seasonal Insights" möchte ich die saisonalen Muster des S&P 500 Index und einer der derzeit heißesten Aktien auf dem Markt, Tesla (TSLA), analysieren.Tesla bedarf keiner besonderen Vorstellung. Es ist eine der Aktien, die sich ungeteilter Aufmerksamkeit seitens der Medien und Investoren erfreuen und ist Gegenstand zahlreicher interessanter Debatten über ihre (Über-) Bewertung.Die Entwicklung der Aktie in den letzten Monaten hat vielen Investoren ein Lächeln ins Gesicht gezaubert - immer vorausgesetzt sie hatten eine Long-Position.Zusätzlichen Auftrieb hat die Aktie im Sommer bekommen, als das Unternehmen einen Aktiensplit ankündigte.Aber was genau ist ein Aktiensplit? Bei einem Aktiensplit teilt ein Unternehmen seine bestehenden Aktien in ein Vielfaches auf.Technisch gesehen verändern Aktiensplits weder den Wert eines Unternehmens noch den Wert der Beteiligungen von Investoren. Die Strategie führt jedoch dazu, dass sich der Preis der einzelnen Aktien verringert, was die Liquidität einer Aktie erhöhen kann, da sie für Kleinanleger leichter zugänglich wird. Und während der COVID-19 Pandemie hatten Privatanleger am Markt das Sagen, während große institutionelle Anleger in den Hintergrund getreten sind.Seit Anfang des Jahres hat sich der Aktienkurs von Tesla vervierfacht. Einen Rückschlag gab es im September, als die Aktie aufgrund ihrer "dubiosen Fundamentaldaten" nicht in den S&P 500-Index aufgenommen wurde.Doch wie wird die Situation im häufig zu Abstürzen neigenden Monat Oktober aussehen?Zu diesem Zweck wollen wir den saisonalen Chart von Tesla untersuchen, der den saisonalen Verlauf der Aktie über die vergangenen 10 Jahre zeigt.Ich habe die schwache saisonale Phase zwischen 19. September und 22. Oktober im Chart markiert.Durchschnittlich hat Tesla in diesem Zeitraum einen sehr schwachen annualisierten Ertrag von -49,47% erzielt. Noch wichtiger ist die ausgeprägte Beständigkeit der negativen Erträge, die während dieser Phase generiert wurden, was darauf hinweist, dass dieses Muster höchst zuverlässig ist.Das folgende Balkendiagramm zeigt die von der Tesla Aktie im relevanten Zeitraum vom 19. September bis 22. Oktober erzielten Erträge für jedes einzelne Jahr seit 2010. Rote Balken zeigen Verlustjahre an.