Caledonia Mining Corporation Plc: Verkauf von Wertpapieren durch einen Direktor

1 Detaillierte Angaben zu der Person, die

Führungsaufgaben wahrnimmt/naher

Angehöriger





a) Name Leigh Wilson



2 Grund für die Notifikation



a) Position/Status Direktor



b) Erstnotifikation/ÄnderungErstmalige Benachrichtigung



3 Details von Emittent, Marktteilnehmer für

Emissionszertifikate, Auktion

Plattform,

Auktionator oder Auktionsaufsicht



a) Name Caledonia Mining

Corporation

Plc



b) LEI 21380093ZBI4BFM75Y51



4 Einzelheiten zu der/den Transaktion(en): Abschnitt,

der für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art

von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden

Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu

wiederholen

ist





a) Beschreibung des Stammaktien ohne Nennwert

Finanzinstruments, Art

des

Instruments JE00BF0XVB15





Identifizierungs-Code

b) Art der Transaktion Verkauf von Wertpapieren



c) Preis(e)- und Menge(n) Preis(e)- Volumen

17,32 USD 12,000



d) Aggregierte Informationen

-

12,000



- Aggregiertes Volumen- 17,32 USD



- Preis



e) Datum der Transaktion 22. September 2020



f) Ort der Transaktion NYSE American LLC

St. Helier, 24. September 2020 - Caledonia Mining Corporation plc (das "Unternehmen" oder "Caledonia") (NYSE: CMCL; AIM: CMCL) gibt bekannt, dass bekannt gegeben wurde, dass Leigh Wilson, Direktor und Chairman von Caledonia, insgesamt 12.000 Stammaktien des Unternehmens verkauft hat. Herr Wilson hält nun 40.000 Aktien, was einer Beteiligung von etwa 0,033% des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht.Weitere Einzelheiten der Transaktion sind in der untenstehenden Mitteilung aufgeführt.Caledonia Mining Corporation plcMark LearmonthTel: +44 1534 679 802Camilla HorsfallTel: +44 7817 841793WH IrlandAdrian Hadden/James Sinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 3204Swiss Resource Capital AGJochen Staigerwww.resource-capital.chinfo@resource-capital.chMELDUNG UND ÖFFENTLICHE BEKANNTGABE VON TRANSAKTIONEN VON PERSONEN, DIE FÜHRUNGSAUFGABEN WAHRNEHMEN, UND VON PERSONEN, DIE IN ENGER BEZIEHUNG ZU IHNEN STEHENEingetragener Firmensitz:B006 Millais House, Castle Quay, St. Helier, Jersey, Kanalinseln, JE2 3EFinfo@caledoniamining.comwww.caledoniamining.com