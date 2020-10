Zijin Mining - sind das Einstiegskurse?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. konnte im September ein neues Verlaufshoch bei 0,65 EUR markieren. Seither zeigen sich jedoch starke Gewinnmitnahmen und ein erneuter Test der frisch gebildeten Unterstützung um 0,52 EUR erscheint wahrscheinlich. Einstiegskurse erscheinen somit bereits nah sein. Faktisch muss die Aktie allerdings dazu in aller Kürze wieder aufdrehen. Sodann erscheinen relativ schnelle Kursgewinne bis in den Bereich von 0,62 bis 0,65 EUR wahrscheinlich. Darüber hinaus wäre der nächste Zielbereich von 0,73 EUR im weiteren Jahresverlauf denkbar.Demgegenüber wäre ein Rückgang unter 0,52 EUR klar kritisch zu werten. In diesem Fall wären vielmehr weitere Verluste bis mindestens 0,44 EUR einzukalkulieren, bevor darunter das Level bei 0,38 EUR in den Fokus rücken könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.