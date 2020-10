Gold muss September-Hoch durchbrechen, um Aufwärtstrend fortzusetzen

Der mittelfristige Aufwärtstrend in Gold bleibt intakt, wobei es sich über dem 200-wöchigen gleitenden Durchschnitt bei 1.398 Dollar hielt, so berichtet FXStreet . Das gelbe Edelmetall muss jedoch über das Hoch im September bei 1.973 Dollar ausbrechen, um den Aufwärtstrend fortzusetzen, so Standard Chartered."Die grundlegenden Goldtreiber bleiben intakt, einschließlich niedrigerer und fallender Realzinsen und schwächerer US-Dollar", so hieß es. "Aus technischer Perspektive wird der Rückzug seit August als Auflösung des extrem überkauften Zustandes in längerfristigen Charts angesehen und nicht als Ende des Aufwärtstrends.""Nach unten gibt es anfängliche Unterstützung bei 1.890 Dollar, doch jeder Durchbruch unter die nachfolgende Unterstützung beim September-Tief von 1.848 Dollar würde die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs zum 200-tägigen gleitenden Durchschnitt erhöhen, was sich als eine harte Nuss herausstellen könnte."© Redaktion GoldSeiten.de