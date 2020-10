Gold Fields - Spannung die Zweite!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields Ltd. konnte im Hinblick zur jüngsten Analyse vom 3. September erneut überzeugen. Denn die angedachte Stabilisierung zwischen 11,65 und 12,00 USD endete exakt in diesem Bereich sowie früher als erwartet. Der nachfolgende und zugleich dynamische Impuls sorgte hierbei relativ schnell für ein neues Reaktionshoch bei 14,90 USD. Daraufhin folgte Ernüchterung und so schauen wir im Nachgang auf die weiteren Details.Diese Ernüchterung setzte den Bullen nämlich arg zu und so fielen die Notierungen relativ schnell in Richtung der eingangs bekannten und benannten Unterstützungszone zurück. Schlimmer noch, dieses Level wurde mit dem Ausverkauf vom 24. September und einem Intraday-Tief bei 11,01 USD deutlich unterschritten, sodass das Licht für die Bullen buchstäblich erloschen schien. Glücklicherweise blieb der grundsätzlich denkbare Verkaufsdruck aus und so suchte die Aktie schnell wieder die Rückkehr über die Marke von 11,65 USD.Gegenwärtig steht allerdings erneut das Niveau von 11,65 USD unter Beschuss. Wie dies eindrucksvoll der gestrige Schlusskurs bei exakt 11,65 USD veranschaulicht. Im Zuge des letzten Tiefpunkts erlaubt sich jedoch etwas mehr Spielraum als zuletzt im September und so sollten die Bullen in Kürze durchaus wieder aufdrehen können, um eine weitere Attacke in Richtung von 14,90 USD einzuleiten. Neben der dafür notwendigen Stabilisierung, wäre allerdings ein Anstieg über 12,45 USD zur nachhaltigen Folgebewegung erforderlich.Sollte der Kurs nämlich über 12,45 USD hinaus anziehen, erlaubt sich durchaus weiteres Potenzial bis 14,00 USD und dem folgend bis zum letzten Reaktionshoch bei 14,90 USD. Ganz anders stellt sich die Situation natürlich bei einem Rückgang unter das Niveau von 11,01 USD dar. Die Aufgabe dieses letzten Reaktionstiefs sollte rasch weitere Verkäufer auf den Plan rufen, sodass ein weiterer Rücklauf bis zur runden 10-USD-Marke unvermeidlich erscheint. Unterhalb dessen eröffnet sich zusätzliches Abwärtspotenzial bis zum Niveau bei 9,30 USD und ggf. tiefer bis zum Kursbereich bei 8,47 USD.Das aktuelle Kurslevel bietet reichlich Spannung und somit könnte es erneut relativ zügig wieder gen Norden hinauf gehen. Eine umgehende Stabilisierung ist allerdings dafür notwendig. Folgt dieser Stabilisierung ein Anstieg über 12,45 USD, sollte man mit weiteren Zugewinnen bis 14,00 USD und darüber hinaus bis 14,90 USD rechnen.Die Gefahr der Ausbildung eines neuen Reaktionstiefs unterhalb von 11,01 USD kann keinesfalls ausgeschlossen werden. Sollten die Verkäufer daher weiteren Druck ausüben, dürfte sich neben der Aufgabe von 11,00 USD ein zusätzlicher Ausverkauf bis 10,00 USD und darunter bis mindestens 9,30 USD eröffnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.