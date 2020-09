Gold Fields - das wird spannend!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen Gold Fields Ltd. zeugte im Hinblick der vergangenen Analyse vom 30. Juni mit erwartungsgemäß starker Performance und so wurde das anvisierte zweistellige Kursniveau mit Bravour erreicht. Insbesondere die damals benannte Marke von 11,65 USD konnte mit einem bisherigen Verlaufshoch bei 14,40 USD deutlich überwunden werden. Aktuell kennzeichnet sich jedoch eine Konsolidierung und eine wichtige Unterstützung liegt voraus. Mehr dazu im Nachgang.Nach der äußerst ansehnlichen Kursverdoppelung vom Juni bis August, im Rahmen einer Performance von 106%, darf sich die Aktie durchaus einmal eine Verschnaufpause gönnen. Von der damaligen Unterstützung bei 7,20 USD bzw. dem Tiefpunkt bei 6,97 USD ausgehend, schossen die Notierungen buchstäblich wie an der Schnur gezogen gen Norden. Mit dem Rücksetzer von Ende Juli bewegt sich die Aktie seither in einer Range von rund 12,00 bis 13,30 USD.Erst gestern setzten dabei die Notierungen mit einem Down-Gap weiter zurück und es scheint so, als wollen die Marktteilnehmer einen Test der unteren Range hervorrufen. Neben dem Niveau rund um 12,00 USD ist hierbei der frühere Widerstand bei 11,65 USD von erhöhtem Interesse. Dieser fungiert nunmehr als Unterstützung und es darf gespannt beobachtet werden, ob dieses Niveau die entsprechende Unterstützungsrelevanz entfalten kann.Idealerweise greifen die Käufer zwischen 11,65 und 12,00 USD erneut zu und lassen die Aktie wieder ansteigen. In einer ersten Welle sollten hierbei Kurssteigerungen in Richtung von 13,30 USD nicht überraschen, bevor es anschließend weitere Zugewinne bis 14,00 bzw. 14,40 USD geben sollte.Mittel- bis langfristig sollten die Hochpunkte aus dem Handelsjahr 2011 rund um 18,00 USD je Anteilsschein dann wieder interessant werden. Sollte es hingegen zu einem Rutsch unter 11,65 USD kommen, müsste man vielmehr mit einer Korrekturausdehnung rechnen. Von einer Konsolidierung sollte dann nämlich nicht mehr gesprochen werden, da es wahrscheinlich ist, dass die Notierungen recht deutlich bis zum Kurslevel bei rund 10,00 USD zurückfallen. Im Ausdehnungsfall könnte es sogar Kurse bis 9,20 USD geben.In Kürze dürfte es bereits wieder für alle bullisch ausgerichteten Marktteilnehmer interessant werden. Gelingt es der Aktie nämlich sich zwischen 11,65 und 12,00 USD erneut zu stabilisieren, sollte eine anschließende Performance in Richtung 13,30 USD nicht überraschen. Oberhalb davon werden sogar wieder die Niveaus bei 14,00 bzw. 14,40 USD interessant.Aktuell befinden sich die Bären lediglich in Lauerstellung. Sollte es jedoch zum Einbruch unter die nunmehrige Unterstützung bei 11,65 USD kommen, dürften rasche Folgeverkäufe die Aktie unter Druck bringen. Abgaben bis zum Niveau von 10,00 USD je Anteilsschein dürften folgen, bevor es im Worst-Case sogar zu einem Test der Marke von 9,20 USD kommen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.