Stimulus, Schulden & Gold

Quelle: St. Louis Federal Reserve, U.S. Bureau of Economic Analysis

Angesichts der aktuellen Umstände würden wohl Wenige in den Ecken der Wall und Main Street den außergewöhnlichen Schritten der Zentralbank und Regierung widersprechen. Zeitgleich werden neue Rettungsbemühungen mehrere Billionen Schulden zu Billionen hinzufügen, die bereits zur Bekämpfung der Konsequenzen von COVID-19 verwendet wurden.Wie Carmen Reinhart von der Weltbank, die für ihre Studie mit Kenneth Rogoff über Finanzkrisen bekannt ist, einmal sagte: "Was kann man sonst tun, während die Krankheit wütet? Erst sorgt man sich über die Bekämpfung des Krieges und dann findet man heraus, wie man diesen bezahlt." Viele Leute haben Vorkehrungen getroffen, um mögliche, finanzielle Kollateralschäden dieses Krieges zu kontern."Die Welt ist von den wirtschaftlichen Nachbeben der Coronapandemie verunsichert", so heißt es in einem kürzlichen Artikel der Financial Times, "doch für die schweizer Banker, die den Reichtum der weltweiten Superreichen umsorgen, ist es Boom-Zeit." Ihr Standardratschlag war es, am Aktienmarkt zu bleiben, jedoch Absicherungen aufzubauen. "Vor allem eine Absicherung", so hieß es, "wurde von vielen schweizer Bankern und Vermögensberatern mit großem Erfolg dieses Jahr empfohlen - Gold. … Dessen Kauf war das Resultat großer Regierungsstimuli, die die Aktienmärkte belebten."Die Goldinvestmentnachfrage befindet sich nun auf Rekordniveaus. Der erste der unteren vier Charts zeigt Ihnen den außergewöhnlichen, von der Pandemie angetriebenen Anstieg der US-Staatsschulden. Der fünfte zeigt die wichtige Verbindung zwischen den Staatsschulden und dem Goldpreis.(Quartalsweise, 1970 bis Q2 2020)(Zweijährlich, 1970 bis Q2 2020)(1970 bis Q2 2020)(1970 bis Q2 2020)