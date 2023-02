Gold: Die Frage ist nicht, ob Sie zu viel haben, sondern ob Sie genug haben.

Quelle: USAGOLD, Datenquelle: MacroTrends.net

"Denken Sie daran, worum es hier geht. Gold ist eine Währung. Allem Anschein nach ist es immer noch eine erstklassige Währung. Keine Fiatwährung, einschließlich des Dollar, kann es mit ihm aufnehmen." - Alan GreenspanIm Moment ist Bargeld der König, aber das könnte nur von kurzer Dauer sein. Merryn Somerset Webb, eine leitende Kolumnistin bei Bloomberg Opinion, ist der Meinung, dass die Bargeldbestände, die laut CNBC fast einen Rekordstand erreicht haben, eine weitere Sackgasse für Anleger sein könnten. "Wenn Sie Bargeld halten", sagt sie, "dann ist das nur ein vorübergehender König." Sie sagt, dass die Inflation, die den Wert des Bargelds untergräbt, uns auf lange Sicht begleiten wird und dass Anleger Gold als Alternative betrachten sollten.Während die Mainstream-Finanzmedien Gold weiterhin als kurzfristiges Spekulationsobjekt bezeichnen, gehört der wesentliche Markt für das Metall denjenigen, die es als langfristigen sicheren Hafen gegen die offensichtlichen wirtschaftlichen und finanziellen Turbulenzen betrachten. Diese Gruppe besteht aus einer Vielzahl von Teilnehmern, von Privatpersonen bis hin zu Zentralbanken, die das Metall im Wesentlichen aus denselben Gründen besitzen, und das hat wenig mit seinem spekulativen Potenzial zu tun.Wie der nachstehende Chart zeigt, hat der Goldpreis auf lange Sicht mit dem Rückgang der Kaufkraft des Dollar Schritt gehalten und ist in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten rasch gestiegen. Dies ist ein starkes Argument dafür, Gold als langfristigen sicheren Hafen zu halten."Wie Alex Chartres von Ruffer kürzlich in meinem Podcast sagte", fährt Webb fort, "gibt es nicht viele andere Dinge, die man auf den heutigen Märkten als langfristigen sicheren Hafen nutzen kann. Vor einem Jahr dachten einige, dass Bitcoin ein Rivale sein könnte - ein digitales Gold sogar. Der Markt hat diese Idee nun in die Knie gezwungen. Heutzutage muss man, wenn man Gold will, Gold kaufen. Die Frage ist also nicht, ob man zu viel hat, sondern ob man genug hat - dieselbe Frage, die sich der Chef der PBoC offensichtlich gerade stellt.""Wenn die Inflation zu niedrig angesetzt wird, werden die Volkswirtschaften in die rezessiven Tiefen der 1970er Jahre zurückfallen und negative Auswirkungen auf die arbeitenden Menschen überall haben", warnte der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers kürzlich in einem Bloomberg-Artikel. Wir haben immer wieder auf die Strategie der Fed aus den 1970er Jahren hingewiesen, die die Zinssätze unter der Inflationsrate hielt - eine Politik, die die Stagflation und einen starken Goldmarkt begünstigte. Unserer Meinung nach wird die Fed nicht nachgeben; sie ist bereits nachgiebig gegenüber der Inflation, und zwar seit diese vor einigen Monaten erstmals als Problem aufgetaucht ist."Der Silberpreis könnte in diesem Jahr ein Neun-Jahres-Hoch von 30 Dollar je Unze erreichen und damit möglicherweise den Goldpreis überholen", so Lee Ying Shan von CNBC. "Die unzureichende Versorgung mit Silber und seine Tendenz, in Zeiten hoher Inflation besser abzuschneiden als Gold, sind die wichtigsten Faktoren, die diese Aussichten unterstützen", so die Analysten gegenüber CNBC.