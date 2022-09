Ein Markt-Edikt vom Berg Sinai oder eine Wiederholung der 1970er Jahre?

Gold, Aktien und der Misery-Index während der stagflationären 1970er Jahre

In einem kürzlich erschienenen Interview mit der Financial Times äußerte Henry Kaufman, der ursprüngliche "Dr. Doom", der die meiste Zeit seiner Karriere als Volkswirtschaftler bei Salomon Brothers verbrachte, seine Befürchtungen, dass die derzeitige Fed unter Jerome Powell bei der Inflationsbekämpfung versagt, wie es Paul Volcker in den 1980er Jahren tat. "Ich warte immer noch darauf, dass er mutig handelt", so Kaufman. "Heute ist die Inflationsrate höher als die Zinssätze. Damals waren die Zinssätze höher als die Inflationsraten. Das ist eine ziemliche Gegenüberstellung.Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Die Inflation muss sinken oder die Zinsen werden steigen. Diese Art des Denkens der alten Welt ist jedoch nicht das, was die Wall Street oder andere Finanzzentren auf der ganzen Welt bewegt. Das Denken der neuen Welt ist fest mit dem Gedanken an eine Kehrtwende verbunden, aber was ist, wenn die das Fed nie wirklich tut? Oder nie wirklich strafft? Was ist, wenn sie die Zinsen einfach weiter anhebt, aber nie den vollen Abflug erreicht?Vielleicht ist es an der Zeit, Definitionen für die Begriffe "taubenhaft" und "falkenhaft" zu entwickeln, die besser in die heutige Zeit passen. Ist es "falkenhaft" oder "taubenhaft", die Zinsen zu erhöhen, sie aber in einem beträchtlichen Abstand zur Inflationsrate zu halten? Unserer Ansicht nach ist es zu simpel, die Fed als wählerisch zu bezeichnen, nur weil sie die Zinsen anhebt. Die Zentralbanken Argentiniens, Venezuelas und Simbabwes haben die Zinssätze jahrelang erhöht, doch ihre Inflationsraten liegen jetzt bei 70%, 167% bzw. 257% und steigen weiter. Niemand wäre so dumm, die Zentralbanken dieser Länder als wählerisch zu bezeichnen - und ihre Aktien- und Rentenmärkte als stabil.Dennoch reagiert die Wall Street auf die Anhebung der Zinssätze, als ob es sich um einen Erlass vom Berg Sinai handeln würde, obwohl die tatsächliche Auswirkung auf die Inflation eher eine Abschwächung als eine Drosselung der Inflation sein könnte. Kurz gesagt, wir befinden uns möglicherweise auf dem Weg zurück in die 1970er Jahre und in eine Zeit, in der die Zentralbanker zwar über die Eindämmung der Inflation geredet, sie aber nie wirklich in die Tat umgesetzt haben.MarshMcClennan, das Top-Vermögensverwalter, Privatbanken und Family Offices berät, sagt, dass die Portfolios früher auf ein disinflationäres Klima ausgerichtet waren, das für den Besitz von Aktien und Anleihen gut geeignet war. "Zum ersten Mal seit einer Generation", so heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Bericht, müssen Vermögensverwalter nun ernsthaft anhaltende Inflation und Stagflation in ihrer Planung berücksichtigen. "Inflationsszenarien, insbesondere Stagflation", rät der Bericht, "machen die meisten Portfolios anfällig. Hier können sich rohstofforientierte Strategien und Gold als wertvolle Ergänzung der Portfolios erweisen". (Siehe Chart unten.)"Gold", so die Schlussfolgerung, "ist ein Sonderfall unter den Rohstoffen. Historisch gesehen hat es sich gut entwickelt, wenn die Angst vor Inflation groß ist, insbesondere wenn die Inflation durch die Geldmengenausweitung angetrieben wird, und es reagiert sehr empfindlich auf die Inflation, wenn die Inflation aus dem Ruder läuft.In einem Stagflationsszenario (hohe Inflation bei stagnierendem Wachstum) kann Gold besser abschneiden als andere Rohstoffe, da es weitgehend von der Industrienachfrage abgekoppelt ist, und in einem inflationären Umfeld, das mit Wirtschaftswachstum einhergeht, hat es in der Regel schlechter abgeschnitten als andere Rohstoffe. Die Tatsache, dass Gold in höheren Inflationsszenarien oft seine Vorteile ausspielt, hängt mit seiner engen Beziehung zur Währungsabwertung zusammen.""Bis zu diesem Jahr war die Inflation in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften", schreibt Diane Coyle in einem MarketWatch-Artikel mit dem Titel 'The Emotional Scars of Inflation Will Shake the Foundations of Western Societies', "wie in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich so lange so niedrig, dass man schon ein mittleres Alter erreicht haben muss, um sich daran zu erinnern, wie es war, die Preisschübe der späten 1970er Jahre zu erleben. Es war schlimm....