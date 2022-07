Eine allgemeine Tendenz zu mehr Inflation

"Unterm Strich ist diese Inflation mit all ihren Folgen wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten." - Bill Blain, Morning Porridge"Sie hätten wissen müssen, dass sich die Inflation ausweitet und verfestigt", so Quincy Krosby von LPL kürzlich gegenüber CNBC. "Warum haben Sie das nicht kommen sehen? Das hätte kein Schock sein dürfen. Das ist, glaube ich, ein Grund zur Sorge. Ich weiß nicht, ob die Sorge so groß ist wie 'der Kaiser hat keine Kleider'. Aber es ist der Mann auf der Straße gegen die Doktoranden."Was wir an all den Beschwerden über die Fed und ihre Verspätung bei der Inflationsbekämpfung (weil zufällig eine Wahl vor der Tür steht) seltsam finden, ist, dass sie ignorieren, was hätte passieren können, wenn die Fed früher gehandelt hätte. Die gleichen Sorgen über Rezession und Arbeitslosigkeit wären dann einfach aufgetaucht und nicht jetzt. Wenn Washington wegen der Inflation besorgt ist, dann warten Sie auf die Reaktion der Öffentlichkeit, wenn die Arbeitslosigkeit und die Insolvenzen zu steigen beginnen.Die Fed hat eine lange Geschichte des Übertünchens von Pleiten, um Booms zu erzeugen, und des Unterdrückens von Booms, um Pleiten zu erzeugen, wobei sie die Wirtschaft nie halb so gut wie die unsichtbare Hand von Adam Smith gesteuert hat. Im Moment ist sie im Unterdrückungsmodus, aber das könnte sich bei den ersten Anzeichen einer echten wirtschaftlichen Notlage ändern."Die Fed", sagt der langjährige Goldmarktanalyst John Hathaway in einem Interview mit Sprott Insights, "hat keinen Drehknopf. Es ist entweder Ein- oder Ausschalter. Entweder schaltet sie die Wirtschaft ab und lässt Finanzanlagen und die Wirtschaft abstürzen, oder sie schreit nach dem Onkel und gibt nach, was wahrscheinlich die Tür zu mehr Inflation öffnen wird. Ich denke, dass beide Möglichkeiten positiv für Gold sind."In der Vergangenheit hat sich die US-Notenbank für eine Inflationspolitik entschieden, denn die Alternative - eine wirtschaftliche Depression - möchte kein Zentralbanker in seinem Lebenslauf stehen haben. Aus diesem Grund hat der Dollar trotz sieben Rezessionen 86% seiner Kaufkraft verloren, seit die Welt 1971 den Goldstandard aufgegeben hat. In diesem Zusammenhang werden wir an eine Bemerkung des ehemaligen Fed-Vorsitzenden Paul Volcker erinnert, des Zentralbankers, der die letzte galoppierende Inflation in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren gestoppt hat:"Manchmal vergessen wir, dass das Zentralbankwesen, so wie wir es heute kennen, eine Erfindung der letzten hundert Jahre ist, auch wenn einige Zentralbanken ihre Wurzeln bis ins frühe 19. Jahrhundert oder früher zurückverfolgen können. Es ist eine ernüchternde Tatsache, dass die Bedeutung der Zentralbanken in diesem Jahrhundert mit einer allgemeinen Tendenz zu mehr und nicht zu weniger Inflation zusammenfiel.Wenn das vorrangige Ziel die Preisstabilität ist, haben wir im Großen und Ganzen mit dem Goldstandard des 19. Jahrhunderts und passiven Zentralbanken, mit Currency Boards oder sogar mit "Free Banking" besser abgeschnitten. Die wirklich einzigartige Macht einer Zentralbank ist schließlich die Macht, Geld zu schaffen, und letztlich ist die Macht, Geld zu schaffen, die Macht, es zu zerstören." (Aus: Deane und Pringle, Die Zentralbanken, 1995)Für John Authers von Bloomberg ist der jüngste Inflationsfehler der Zentralbanken mehr als nur ein Fauxpas, den man schnell vergessen wird. Seit den frühen 1970er Jahren "wurde der Anker der Währung anstelle von Gold", schreibt er in einem aktuellen Leitartikel, "das Vertrauen in die Zentralbanken, die sie ausgeben. Jetzt scheint die Glaubwürdigkeit am Ende zu sein. Da die Zentralbanken verzweifelt versuchen, die weit über das Ziel hinausgeschossene Inflation einzudämmen, geben sie zu, dass sie sich geirrt haben, und geben den Versuch auf, die Märkte mit ihren Zukunftsplänen zu lenken. Das ist alarmierend, denn der Präzedenzfall aus den 1970er Jahren ist nicht ermutigend."Er kommt zu dem Schluss, dass "das Wort von Powell oder Lagarde nicht mehr so gut ist wie das von Volcker, und schon gar nicht so gut wie Gold".In ähnlicher Weise glaubt der Stanford-Historiker Niall Ferguson, dass die geldpolitischen Fehler des Jahres 2021 sogar noch weitreichender waren als die in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren, und dass sie auf ein "Blinzeln unter politischem Druck" zurückzuführen sind. "Ich habe Arthur Burns - Volckers Vorgänger, aber einer, als Vorsitzender der Federal Reserve - nie getroffen, der lieber an einer Pfeife als an Zigarren gepafft hat", sagt er in einem ausführlichen Bloomberg-Meinungsbeitrag."Aber ich glaube, ich habe genug über Burns gelesen, um plausibel zu machen, dass der derzeitige Fed-Vorsitzende Jay Powell mehr mit ihm gemeinsam hat als mit Volcker. Das ist bedauerlich und könnte für die US-Wirtschaft katastrophal sein."In einer kürzlich bei Bloomberg veröffentlichten Analyse aktualisiert Goldman Sachs seine optimistische Goldprognose von Anfang des Jahres. Demnach wurde die Goldnachfrage durch einen "Wohlstandsschock" in den Schwellenländern, vor allem in China, beeinträchtigt, der nun "seinen Höhepunkt erreicht zu haben scheint." Die restriktive Haltung der US-Notenbank wird "die Furcht vor Rezessionsrisiken verstärken und die Nachfrage nach Goldinvestitionen ankurbeln".Vor allem hält sie an ihrer Zwölfmonatsprognose von 2.500 Dollar je Unze fest, während sie ihr Dreimonatsziel auf 2.100 Dollar (von 2.300 Dollar) und ihr Sechsmonatsziel auf 2.300 Dollar (von 2.500 Dollar) korrigiert. "In Ermangelung eines großen Liquiditätsschocks", so der Bericht, "betrachten wir die derzeitige Goldpreisschwäche als einen guten Einstiegspunkt."