Wirtschaft & Gold: Wie Sie sich auf den kommenden Marktcrash vorbereiten

Die weltweiten Aktienmärkte verzeichneten 2020 ihr schlimmstes, erstes Quartal der Geschichte, als COVID-19 die Märkte erschütterte. Nachdem die US-Wirtschaft in den ersten drei Monaten 2020 um 5% zurückging, schrumpfte sie im zweiten Quartal um unglaubliche 33%. Diese Zahlen sind schlecht, doch es wird noch schlimmer werden. Die zweite Welle der Pandemie zwingt Regierungen auf der Welt zu erneuten Lockdown-Maßnahmen, die die US-Wirtschaft, und die meisten westlichen Volkswirtschaften, an den Rande des Abgrunds bringen werden.Dies passiert zeitgleich mit den chaotischsten Präsidentschaftsahlen der Geschichte. Aufstände und bürgerliche Unruhen finden in US-Städten statt und die Kriminalität nimmt zu. Klagen bezüglich eingesandter Briefwahldokumente werden in vielen Teilen des Landes bereits untersucht. Außerdem wird die Nominierung von Amy Coney Barrett als Nachfolgerin von Ruth Bader Ginsburg wahrscheinlich umstritten sein, da die Wahl der Kandidatin in Zuukunft große Auswirkungen haben wird. Sollen die Wahlergebnisse angefochten werden, so könnte letztlich der US-amerikanische Supreme Court entscheiden, ob die Wahlergebnisse anerkannt werden.Und da die weltweite Pandemie, zivile Unruhen in vielen US-Städten, der drohende Krieg in Armenien - was Russland, NATO und Europäische Union in einen Konflikt hineinzieht - noch nicht genug waren, werden die US-Wirtschaft sowie die meisten westlichen Volkswirtschaften - einschließlich Kanada - auch noch Schlimmeres erleben.Die US-Aktienmärkte und die Unternehmensgewinne befanden sich bereits vor COVID-19 auf abweichenden Wegen und dieser Trend wird sich fortsetzen - vor allem, wenn die zweite Welle weitere Schließungen und Lockdowns im Herbst und Winter erzwingt. Restaurants, Hotels, Reise- und Tourismusbranche, Fluglinien und kleine Unternehmen im Land halten sich gerade noch so über Wasser. Die Insolvenzen werden zunehmen.Eines der größten, wirtschaftlichen Probleme - dem nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde - ist die Welle an Zahlungsausfällen, die alle Bereiche des Immobiliensektors treffen wird. Finanzdistrikte großer Städte sind wie leer gefegt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wichtige Mieter ihre Leasingverträge kündigen oder in Zahlungsverzug geraten. Bauunternehmer stecken in einer Krise, da die Nachfrage zusammengebrochen ist.Zahlungsausfälle von Hypotheken und kollabierende Immobilienmärkte werden wiederum zu Problemen im Bankensektor führen. Tatsächlich ist die Ausfallquote in den USA Ende Juni auf 8,2% gestiegen - der höchste Wert seit 2011. Mehr als 8% aller US-Hypotheken hatten ihre Fälligkeit überschritten oder wurden gekündigt.Um die Wirtschaft am Kollaps zu hindern, müssen Federal Reserve und andere westliche Zentralbanken deutlich mehr Geld drucken, was die Blasen an den Finanzmärkten und die marginalen Schuldenniveaus nur verschlimmern wird. Besorgniserregender ist die Tatsache, dass sich all diese Faktoren - rückläufige Märkte, schrumpfende Wirtschaft, eine zweite Welle der Pandemie - zusammenschließen, während die USA die chaotischste Präsidentschaftswahl der Geschichte durchläuft.