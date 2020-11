Impfstoffe: Insider schütten Aktien auf den Markt

Es ist interessant, wie die Märkte auf die Impfstoffe reagieren und welche Schlüsse sie aus den Meldungen ziehen. Erst kam vor gut einer Woche BioNTech (BNTX) und Pfizer (PFE) mit einem Impfstoff, gestern Moderna (USA: MRNA) und morgen ...?Der CEO von Pfizer hat am Tag der Bekanntgabe über 62% seiner Aktien bei 41,94 USD verkauft. Auch die Executive Vice Präsidentin Sally Susmann hat am gleichen Tag 28,80% ihrer Aktien geschmissen. Heute notiert die Aktie bei 37,30 USD über 10% niedriger.Bei Moderna, die nun auch den Impfstoff haben, drucken die Führungskräfte seit Monaten regelrecht das Geld.In 6 Monaten haben die Vorstände und Insider Aktien im Gegenwert von 242 Millionen USD verkauft und für 24 Millionen USD gekauft. Müsste ich den Impfstoff an den Insider-Tätigkeiten festmachen, dann wäre ich doch eher vorsichtig gestimmt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.