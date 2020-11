Noram Ventures bohrt einen der bisher mächtigsten Tongestein-Abschnitte in einem bisher nicht gebohrten Gebiet

Vancouver, 17. November 2020 - Noram Ventures Inc. (Noram) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) freut sich, die Fertigstellung von Loch Nr. 1 (CVZ-61) in einer Tiefe von ca. 127 m (417 ft.) und mit einem Schnittpunkt von 91 m (297 ft.) bekannt zu geben. CVZ-61 wurde auf der südöstlichen Seite der nordöstlich verlaufenden Verwerfung in einem bisher unerforschten Gebiet gebohrt. Zu diesem Zeitpunkt ist es unklar, ob die südöstliche Seite der Verwerfung im Verhältnis zur nordwestlichen Seite angehoben oder abgesenkt ist. Noram hat dieses Programm speziell entworfen, um das Explorationsgebiet beträchtlich zu erweitern und das Ressourcengebiet besser abzugrenzen. Das Unternehmen wird diese Daten in naher Zukunft für Machbarkeitsstudien verwenden, sagte der Präsident und CEO, Dr. C. Tucker Barrie.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54262/NRM_17.11.2020_DE_PRcom.001.pngBild 1 - ein Teil der über 297 Fuß [90,5 m] des Lithium enthaltenden Tons von CVZ-61. Grünlich-blaue Tone, die typischerweise einen höheren Lithiumgehalt aufweisen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54262/NRM_17.11.2020_DE_PRcom.002.pngAbbildung 1 - Das Bohrprogramm der Phase V (links dargestellt) und CVZ-61/Loch Nr. 1, gelb (F) markiert im zuvor nicht gebohrten Bereich des Konzessionsgebiets Zeus. CVZ-61 durchteufte einen der bisher mächtigsten Tongestein-Abschnitte. Bohrprogramm der Phase IV (rechts dargestellt) und das nächstgelegene Bohrloch zu CVZ-61, das zur Referenz gelb (CVZ-53) markiert ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54262/NRM_17.11.2020_DE_PRcom.003.pngDas obige Diagramm vergleicht Bohrloch CVZ-61 mit dem nahegelegenen Bohrloch CVZ-53, das sich ~350 Meter nördlich befindet. Ein Histogramm der Lithiumgehalte (in ppm) ist in dunkelblau für CVZ-53 rechts neben der stratigrafischen Säule dargestellt. Die Ergebnisse für CVZ-61 liegen noch nicht vor, sollen jedoch in einem Eilverfahren bei ALS Laboratories in Reno, Nevada, bearbeitet werden. Die in der Abbildung in Blau, Hellgrün und Violett dargestellten Schichten sind die Schichten des Tonsteins, bei denen in früheren Bohrlöchern hohe Lithiumgehalte nachgewiesen wurden.Ich bin mit den Ergebnissen des Kernbohrlochs CVZ-61 sehr zufrieden. Es wurde in einem Gebiet gebohrt, für das es keine früheren Bohrdaten gab, und durchschnitt einen der mächtigsten Tongestein-Abschnitte, die bei den bisherigen Bohrungen von Noram gefunden wurden. Dieses Bohrloch ist ein gutes Vorzeichen für die verbleibenden Bohrlöcher dieses Bohrprogramms der Phase V, in der alle Bohrlöcher die Lithiumressourcen der Liegenschaft beträchtlich erweitern dürften, sagte Brad Peek, beratender Geologe und Sachverständiger für diese und alle 4 früheren Bohrphasen von Norams Lithium-Liegenschaft Zeus.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Brad Peek, M.Sc., P. Geo. geprüft und genehmigt, der Sachverständiger in Bezug auf Norams Lithiumprojekt Clayton Valley gemäß der Definition nach National Instrument 43-101 ist. Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vor allem auf die Exploration von Mineralprojekten. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist. 