Gerücht: Dringlichkeitssitzung der CFTC am Freitag  droht ein Kaufverbot für Silber-Futures?

In den sozialen Medien kursiert die Meldung, dass die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) am 19. Dezember eine Dringlichkeitssitzung abhalten werde, um "Maßnahmen zur Marktstabilisierung für Edelmetalle" zu erörtern.Diese Meldung hat bei Silberbesitzern Befürchtungen ausgelöst, dass für das Metall Kaufbeschränkungen an den Terminmärkten verhängt werden könnten. Auf der offiziellen Website der CFTC findet sich jedoch keine Bestätigung für diese Meldung, sodass die Behauptung weiterhin unbestätigt bleibt.Sollten sich die Gerüchte als wahr erweisen, würde dies an den Vorfall von 1980 erinnern, als die CFTC den "Liquidation-Only-Handel" einführte, um die Marktmanipulationen der Hunt-Brüder einzudämmen. Damals stürzte der Silberpreis über die nächsten Wochen von 50 $ auf 10 $ pro Unze ab, da die CFTC den Kauf einschränkte, den Verkauf jedoch erlaubte. Die derzeit kursierende Theorie besagt, dass die CFTC ähnliche Maßnahmen ergreifen könnte, um große Finanzinstitute zu schützen, insbesondere solche mit erheblichen Short-Positionen in Silber.Diese Behauptung ist zwar noch nicht bestätigt, ein solcher Schritt könnte jedoch erhebliche Auswirkungen auf den Silbermarkt und die Finanzlandschaft insgesamt haben. Derzeit richtet sich die Aufmerksamkeit auf die CFTC, um die weitere Entwicklung der Lage zu beobachten.