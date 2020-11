Eine Fantasie von Morgen

Die Federal Reserve verkaufte diese Woche Rentenanleihen im Wert weiterer 200 Milliarden Dollar. Diese "Perps", wie die Medien sie bezeichnen, haben kein Auslaufdatum und zahlen solange Zinsen bis sie zurückgezogen werden. Erträge dieser "Perps"-Verkäufe werden Fed-Coins finanzieren, die in digitale Wallets auf von der Regierung ausgegebenen UBI-Telefonen (UBI = bedingungsloses Grundeinkommen) heruntergeladen werden können.Mehr als 96% der Erwachsenen haben UBI-Telefone erhalten, die monatlich mit der Fed-Währung aufgeladen werden. Diese Handys verfolgen Standort, Bewegungen und Ausgaben. Ein zweiter Vorteil ist, dass sie Kontaktverfolgung der COVID-19-, -21- und -23-Pandemien erlauben. Die offizielle Inflationsrate beträgt diese Woche im Jahresvergleich 11,75%. Die Preise könnten um diesen Wert steigen, ohne eine Ausnahme vom Bureau of Price Controls vorauszusetzen. Einige Verbraucherpreise werden nach nahezu automatischen Ausnahmen deutlich höher steigen.Die Federal Reserve berichtete, dass Fed-Coins 99% der Papierwährung innerhalb der USA ersetzt haben. Papierwährung wurde zurückgerufen und wird zum 1. Januar 2025 ihren Wert verlieren. Sie sollten Ihre Papierdollar umgehend in Fed-Coins umwandeln lassen. Die monatliche Verteilung der digitalen Währung via des Gesetzes zum bedingungslosen Grundeinkommen (UBI) hat die Wichtigkeit der Fed-Coins gesteigert. Sie haben unter den mehr als 100 Millionen arbeitslosen Amerikanern, die sie zum überleben brauchen, an Popularität gewonnen.Die europäische Version des Fed-Coin, der EZB-Coin, ersetzte letztes Jahr den Papiereuro. Die Chinesen schafften jegliche Papierwährung und private Kryptowährung bereits vor Jahren ab, als sie ihre Wirtschaft digitalisierten. Ihr digitaler Yuan soll 2026 durch Gold gedeckt werden. Das US-Finanzamt berichtete, dass die Steuereinnahmen aufgrund der lahmenden Wirtschaft abgenommen haben, doch die allgemeine Steueroptimierung ist aufgrund der Zunahme der berichtspflichtigen, besteuerbaren Transaktionen mit Fed-Coins höher ausgefallen.Georgie Johnson überprüfte sein Fed-Coin-Wallet auf seinem UBI-Handy. Die Wallet-App zeigte, dass seine Bilanz unter 175 Coins gefallen war und empfahl ihm, seine Ausgaben zu reduzieren, um die Coins bis zur nächsten Aufladung in 11 Tagen zu strecken. Die App bot Rat und Informationen. "Der Kauf von Bier und Marihuana ist vielleicht nicht die ordnungsgemäße Verwendung Ihrer Fed-Coins.Bedenken Sie gesündere und weniger kostspielige Alternativen. Des Weiteren zeigt Ihre Kontaktverfolgungsapp keine kürzlichen Interaktionen mit einer infizierten Person. Wir ermutigen Sie dazu, Ihre COVID-Impfung innerhalb 90 Tage aufzufrischen. Haben Sie einen schönen Tag. Erinnern Sie sich daran, dass Sie Ihrer Regierung wichtig sind und Sie in den November-Wahlen wählen sollten."Georgie meinte zu sich selbst: "Was ich will, ist ein neuer GMC-Truck. Doch die Kosten dieses Modells sind auf 157.500 Dollar gestiegen, mit einer neunjährigen Finanzierung für qualifizierte Käufer. Ich werde niemals ein qualifizierter Käufer sein, also bin ich im Eimer solange ich arbeitslos bin und von UBI lebe. Verdammt sei die verrückte Inflation und das Arbeitslosendesaster. Ich mache die Politiker dafür verantwortlich, weil sie dieses Chaos geschaffen haben."Sein UBI-Handy meldete sich zu Wort: "Ihre Vitalzeichen zeigen eine Zunahme von Stress. Beruhigen Sie sich, um Ihre Lebenserwartung zu erhöhen. Ihre Regierung hat Programme, die Ihnen beibringen, wie Sie Stress reduzieren können. Haben Sie einen angenehmen Tag."Georgie funkelte sein Handy an. "Ja, ich werde einen angenehmen Tag haben, wenn ich endlich einen Job bekomme und meine Studienschulden beglichen habe. Nimm deine Empfehlungen und steck sie dir sonst wo hin." Sein Telefon entgegnete: "Antisoziale und antistaatliche Verhaltensweisen sind unakzeptabel. Wenn Sie derartiges Verhalten fortsetzen, könnten Ihre monatlichen Fed-Coins reduziert oder storniert werden. Haben Sie einen angenehmen Tag."Georgie hielt sein Handy mit der linken Hand und gestikulierte mit dem Mittelfinger seiner rechten Hand in Richtung des Telefons. "Ich bleibe ruhig", dachte er sich, "weil ich Fed-Coins brauche. Aber ich muss nicht mögen, was ihr Trottel mit mir anstellt."***