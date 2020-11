Loncor Resources liefert Explorations-Update zum Joint-Venture mit Barrick Gold

Toronto, 23. November 2020 - Loncor Resources Inc. (Loncor oder das Unternehmen) (TSX: LN; OTCQX: LONCF; FWB: LO51) informiert über den aktuellen Stand seiner Explorationsaktivitäten innerhalb des Ngayu-Grünsteingürtels, wo das Unternehmen ein Joint-Venture mit Barrick Gold (DRC) Limited (Barrick) betreibt sowie eigene, im Mehrheitsbesitz befindliche Projekte besitzt.Loncor erhielt Explorationsberichte vom Joint-Venture-Partner Barrick, der das Joint-Venture leitet und finanziert, welches etwa 2.000 Quadratkilometer des archäischen Ngay-Grünsteingürtels (Greenstone Belt) abdeckt. Wie bereits vermeldet, begann Barrick ein Erkundungsbohrprogramm bei einer Anzahl von Zielgebieten im Ngayu-Grünsteingürtel und grenzte weitere vorrangige Ziele für Folgebohrungen ab.In den Zielgebieten Medere, Bakpau und Anguluku wurden Erkundungsbohrungen niedergebracht, um die Geologie unter der Erde einschließlich der strukturellen Rahmenbedingungen für die Goldmineralisierung an diesen Zielen besser zu verstehen. Im Rahmen der laufenden Bodenerkundung wurden ebenfalls zusätzliche vorrangige Bohrziele in Mokepa und Mongaliema umrissen. Auf diesen Zielen wurden einige der signifikantesten Schürfgrabenergebnisse seit Beginn des Joint-Ventures mit Barrick erzielt (siehe Abbildung 1 unten).Die von Ost nach West verlaufende mineralisierte Zone Medere befindet sich etwa 10 Kilometer südlich von Makapela und ist subparallel sowie 250 Meter südlich im Liegenden des Makasi/Itali-Trends. Beide Trends befinden sich entlang eines Scherkorridors zwischen Basalten und kohleführenden Metasedimenten, die mit einer 800 Meter langen Goldanomalie im Boden mit mehr als 100 ppb Gold zusammenfallen.Frühere Bohrungen von Loncor entlang des mineralisierten Itali-Trends durchschnitten eine signifikante Goldmineralisierung, einschließlich 38,82 Meter mit einem Gehalt von 2,66 g/t Gold in Kernbohrung NIDD0001 und 14,70 Meter mit einem Gehalt von 1,68 g/t Gold und 3,95 Meter mit einem Gehalt von 19,50 g/t Gold in Kernbohrung NIDD0004, dort wo die Mächtigkeit der vollständigen Oxidation 130 Meter übertraf.Barrick brachte drei Kernbohrungen nieder, um ein besseres Verständnis des strukturellen Rahmens der Mineralisierung in Medere und den Zusammenhang mit dem Mineralisierungsstrend Itali zu erhalten. Der bis dato beste Abschnitt ist 9,05 Meter mit einem Gehalt von 3,75 g/t Gold ab 39,82 Meter in Kernbohrung ITDD0003. Diese Bohrung befindet sich 200 Meter östlich von Loncors Bohrung NIDD0001. Der mineralisierte Itali-Trend bleibt nach Osten offen. Weitere Bohrungen auf diesen mineralisierten Trend sind gerechtfertigt.Die Bohrungen in den Zielgebieten Bakpau und Anguluku wurden niedergebracht, um verschiedene geologische Konzepte zu überprüfen. In Bakpau wurde der günstige geologische Rahmen eines mineralisierten Schersystems überprüft, das hauptsächlich in einer grobkörnigen Quarz-Monzonit-Intrusion am Kontakt zu einem gescherten und brekzienartigen Bändereisenerz beherbergt ist. Durch die erneute Beprobung alter Schürfgräben wurden mächtige Zonen mit einer Goldmineralisierung abgegrenzt, einschließlich 70 Meter mit einem Gehalt von 0,34 g/t Gold und 33 Meter mit einem Gehalt von 0,53 g/t Gold.Es wurden zwei Bohrungen niedergebracht, deren endgültige Analyseergebnisse erwartet werden. In Anguluku wurden Bohrungen niedergebracht, um eine komplex gefaltete und überschobene Bändereisenerzabfolge unterhalb einer überlagernden tauben Bändereisenerzeinheit zu überprüfen. Die Bohrergebnisse zeigten, dass dieses Zielgebiet nicht das Potenzial besitzt, eine Tier-1-Lagerstätte zu beherbergen, die Barricks Anforderungen entspricht. In diesem Zielgebiet sind keine weiteren Bohrungen geplant.Ein Kernbohrgerät wurde jetzt ins Zielgebiet Yambenda/Yasua im Norden des Ngayu-Grünsteingürtels mobilisiert, um den markanten, 9 Kilometer langen Bändereisenerz-Höhenzug zu überprüfen, der mit einer Anzahl von Goldanomalien im Boden mit mehr als 100 ppb Gold in Zusammenhang steht. Eine Anzahl von Kernbohrungen wird niedergebracht, um diese ausgedehnte Streichlänge vollständig zu bewerten.Die laufenden Explorationsaktivitäten innerhalb des Joint-Ventures Ngayu führten zu neuen vorrangigen Bohrzielen, die das Potenzial besitzen, Barricks Tier-1-Status in Mokepa und Mongaliema zu erreichen.Das Ziel Mokepa befindet sich am nördlichen Rand der Hauptdomänengrenze neben dem interpretierten F2-Faltscharnier in einem strukturellen Rahmen ähnlich Barricks Kibali-Mine. Die anschließende Geländekartierung und das Ausheben von Schürfgräben haben einen Korridor aus matrixgestütztem rheologischem Kontrast und komplexer Geologie definiert, der aus einer Bändereisenerzformation (BIF) und Basalt besteht, der in feinkörnige Sedimente hauptsächlich mit mäßiger bis starker Scherung eingebettet ist, die mit einer Alterationsparagenese von mäßiger bis intensiver Silica-Limonit-Serizit-Ausbildung von mehr oder weniger zelliger Struktur in Zusammenhang stehen.Ermutigende Schürfgrabenergebnisse erhielt man aus den 600 Meter voneinander entfernten Gräben ADTR0004 und ADTR0005. Sie zeigten mächtige Goldmineralisierungszonen von 110 Meter mit einem Gehalt von 0,50 g/t Gold und 32 Meter mit einem Gehalt von 0,99 g/t Gold. Die Analyseergebnisse aus Schürfgraben ADTR0006, der sich 1,5 Kilometer südwestlich des Schürfgrabens ADTR0004 befindet und in dem eine 80 Meter breite Zone aus geschertem, alteriertem und klüftigem BIF sowie Basalt freigelegt wurde, werden erwartet (siehe Abbildung 2 unten). In Mokepa wird jetzt die erste Kernbohrung niedergebracht.Mongaliema liegt ungefähr 7 Kilometer nordwestlich von Loncors zu 100 Prozent unternehmenseigenem Projekt Makapela, in dem Mineralressourcen der Kategorie Indicated von 614.200 Unzen (2,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 8,66 g/t Gold) und 549.600 Unzen (3,22 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,30 g/t Gold) in der Kategorie Inferred bereits von Loncor nachgewiesen wurden.Das Zielgebiet ist eine nach Westnordwest streichende Scherzone, die in alterierten Metasedimenten mit hornsteinführenden Einheiten in der Nähe des Kontakts einer Dolerit-Intrusion beherbergt ist. Während des Quartals wurden geologische Kartierungen durchgeführt, Schneckenbohrungen niedergebracht, Erkundungsgruben und Schürfgräben ausgehoben.Ein Schürfgraben/eine von Hand ausgehobene Grube lieferte ein ermutigendes Analyseergebnis von 37,3 Meter mit einem Gehalt von 1,48 g/t Gold sowie mehrere Gesteinsproben aus Abbaustätten einheimischer Bergleute mit einer Goldmineralisierung von 14,9 g/t, 5,23 g/t, 2,9 g/t und 2,43 g/t Gold. Das Ausheben von Gruben und Schürfgräben sowie die Schneckenbohrungen zur Bestimmung des vollen Umfangs dieses mineralisierten Systems werden fortgesetzt.Peter Cowley, President von Loncor, sagte zu diesen jüngsten Ergebnissen: Wir sind ermutigt durch die Explorationsergebnisse, die wir bis dato aus dem Joint-Venture mit Barrick erhalten haben, und insbesondere über die Generierung zusätzlicher neuer vorrangiger Bohrziele wie Mokepa durch Barricks Geologen. Wir freuen uns darauf, die Bohrergebnisse von diesem und anderen vorrangigen Zielen zu erhalten, einschließlich Yambenda/Yasua im Norden des Ngayu-Gürtels. Was die anderen Bohrungen in Ngayu anbetrifft, so wurde die erste Bohrung in unserer zu 84,6 Prozent unternehmenseigenen Adumbi-Lagerstätte fertiggestellt und der mineralisierte Bohrkernabschnitt an das unabhängige S.G.S-Labor in Mwanza, Tansania, geschickt.Loncor ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ngayu-Grünsteingürtel im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo (die DRK) gerichtet ist. Das Team von Loncor verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung bei der Arbeit in der DRK. Ngayu weist zahlreiche positive Indikatoren auf, die auf der Geologie, den Kleinstbergbauen, vielversprechenden Bohrergebnissen und einer vorhandenen Goldressourcenbasis basieren.Das Gebiet liegt 220 Kilometer südwestlich der Kibali-Goldmine, die von Barrick Gold (TSX: ABX, NYSE: GOLD) betrieben wird. Im Jahr 2019 verzeichnete Kibali eine Rekord-Goldproduktion von 814.000 Unzen zu nachhaltigen Gesamtkosten von 693 USD pro Unze. Barrick hat den Ngayu-Grünsteingürtel als ein Gebiet von besonderem Explorationsinteresse hervorgehoben und ist bestrebt, 65 Prozent aller Entdeckungen auf den etwa 2.000 Quadratkilometern des Loncor-Gebietes im Nagayo Grünsteingürtel zu erwerben, die sie gerade erkunden.Gemäß dem Joint-Venture-Abkommen zwischen Loncor und Barrick finanziert Barrick die Explorationsarbeiten im genannten Gebiet bis zum Abschluss einer vorläufigen Machbarkeitsstudie hinsichtlich etwaiger Goldentdeckungen, die den Investitionskriterien von Barrick entsprechen.In einer jüngsten Pressemitteilung hat Barrick sechs vielversprechende Bohrziele hervorgehoben und im Jahr 2020 mit Bestätigungsbohrungen begonnen. Vorbehaltlich der von der DRK gestellten Anforderungen an eine übertragene Beteiligung (free carried interest) würde Barrick 65 Prozent etwaiger Entdeckungen erwerben, während Loncor die restlichen 35 Prozent gehören würden. Loncor wird von diesem Zeitpunkt an verpflichtet sein, seine anteilsmäßige Beteiligung an der Entdeckung zu finanzieren, um seine 35-Prozent-Beteiligung aufrechtzuerhalten, oder diese wird verwässert.Abgesehen vom Joint-Venture mit Barrick hat sich Loncor auch bestimmte Landpakete innerhalb des Ngayu-Gürtels im Umfeld und einschließlich der Lagerstätten Adumbi und Makapela gesichert, die nicht Teil eines Joint-Ventures mit Barrick sind. Barrick hat bestimmte Vorkaufsrechte auf die Makapela-Lagerstätte. Adumbi und zwei benachbarte Lagerstätten weisen eine vermutete Mineralressource von 2,5 Millionen Unzen Gold (30,65 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,54 Gramm Gold pro Tonne in der Kategorie der vermuteten Ressourcen) auf, wobei 84,68 Prozent dieser Ressource Loncor über dessen 84,68-Prozent-Beteiligung am Projekt zugeschrieben werden.Die Makapela-Lagerstätte von Loncor (die sich zu 100 Prozent im Eigentum von Loncor befindet) weist eine angedeutete Mineralressource von 614.200 Unzen Gold (2,20 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 8,66 Gramm Gold pro Tonne in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen) sowie eine vermutete Mineralressource von 549.600 Unzen Gold (3,22 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,30 Gramm Gold pro Tonne in der Kategorie der vermuteten Ressourcen) auf. Resolute Mining Ltd. (ASX/LSE: RSG) besitzt 26 Prozent der ausstehenden Aktien von Loncor und verfügt über ein Vorkaufsrecht, um im Zuge einer etwaigen Ausgabe neuer Aktien durch Loncor seine anteilsmäßige Eigentümerschaft an Loncor aufrechtzuerhalten.Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.loncor.com oder über CEO Arnold Kondrat, Toronto (Ontario) unter der Rufnummer + 1 (416) 366 7300.Peter N. Cowley, President von Loncor, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101. Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Weitere Informationen zum Imbo-Projekt des Unternehmens (einschließlich der Adumbi-Lagerstätte) sind im technischen Bericht der Minecon Resources and Services Limited vom 17. April 2020 mit dem Titel Independent National Instrument 43-101 Technical Report on the Imbo Project, Ituri Province, Democratic Republic of the Congo enthalten. Eine Kopie dieses Berichts ist bei SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov erhältlich.Weitere Informationen zum Makapela-Projekt des Unternehmens und zu bestimmten anderen Konzessionsgebieten des Unternehmens im Ngayu-Goldgürtel sind im technischen Bericht der Venmyn Rand (Pty) Ltd vom 29. Mai 2012 mit dem Titel Updated National Instrument 43-101 Independent Technical Report on the Ngayu Gold Project, Orientale Province, Democratic Republic of the Congo enthalten. Eine Kopie dieses Berichts ist bei SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov erhältlich.Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft stattfinden werden oder können (einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen zu Bohrungen und andere Explorationen im Rahmen der Joint-Venture-Vereinbarungen mit Barrick, potenziellen Goldentdeckungen, Mineralressourcenschätzungen, potenziellen Mineralressourcenerhöhungen, Bohrzielen, Explorationsergebnissen und zukünftigen Explorationen und Erschließungen), sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen besprochenen abweichen, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Konsequenzen oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations- (einschließlich Bohrungen) oder Erschließungsergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; die Möglichkeit, dass sich Bohrprogramme verzögern; dass die Aktivitäten des Unternehmens durch die fortgesetzte Ausbreitung des jüngsten weit verbreiteten Ausbruchs von Atemwegserkrankungen, die durch einen neuartigen Stamm des Coronavirus (COVID-19) verursacht werden, negativ beeinflusst werden könnten, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; Risiken in Zusammenhang mit der Explorationsphase der unternehmenseigenen Konzessionsgebiete; Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; das Versagen bei der Festlegung der geschätzten Mineralressourcen (die Zahlen des Unternehmens zu den Mineralressourcen sind Schätzungen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die angegebenen Goldgehalte produziert werden); Veränderungen auf den Weltgold- oder Aktienmärkten; politische Entwicklungen in der DRK; Goldgewinnung, die geringer sind als die, die aus den bisher durchgeführten metallurgischen Tests hervorgehen (es kann nicht garantiert werden, dass Goldgewinnungsraten in kleinen Labortests in großen Tests unter Vor-Ort-Bedingungen oder während der Produktion dupliziert werden); Währungsschwankungen; Inflation; Änderungen der Bestimmungen, die sich auf die Aktivitäten des Unternehmens auswirken; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterlangung der erforderlichen Projektgenehmigungen; die Ungewissheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten sowie die anderen Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors und an anderer Stelle im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F vom 6. April 2020 angeführt sind. Der Jahresbericht kann auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie zur Verfügung gestellt werden, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, geltende Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Abbildung 1: Zielgebiete im Bereich des Joint-Ventures von Barrick und Loncor - Joint-Venture-Zielgebietehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54362/Loncor_Nov24.20_DE-KB.001.jpegAbbildung 2: Zielgebiet Mokepa - Geologie, Schürfgrabungen und Bodenprobenahmenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54362/Loncor_Nov24.20_DE-KB.002.png