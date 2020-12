IAMGold Corp. bislang ohne Glück

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Weiterhin verbleibt das kanadische Minenunternehmen IAMGold im Konsolidierungsmodus. Zur letzten Analyse vom 13. Oktober bestand zwar berechtigterweise die Hoffnung auf einen Rebound in Sachen der Rückkehr zur Performance, jedoch blieben die Bären im Vorteil. Denn der seit August etablierte Abwärtstrend ist weiterhin als intakt anzusehen und somit lässt eine neuerliche Performance weiter auf sich warten. Mehr dazu im Fazit.Mit dem gestrigen Tiefschlag von -5,69 % kehrte sich die zunächst ausbruchsfreudige Situation schlagartig um. Durch das erneute Abtauchen unter die Abwärtstrendlinie deutet sich kurzfristig durchaus nochmaliges Rückschlagpotenzial bis in den Bereich der Unterstützung bei 3,20 USD an. Dort angekommen stehen die Chancen für einen neuerlichen Aufschwung recht günstig.Andererseits könnte sich die Aktie auch vorzeitig wieder fangen und im Rahmen eines saisonal bullischen Jahresausklangs durchaus das Hoch vom Montag attackieren. Sollte es hierbei zu einem Ausbruch kommen, könnte sich über 3,89 USD ein direkter Folgeimpuls bis zum Widerstand bei 4,05 USD eröffnen. Oberhalb dessen erlaubt sich dann weiteres Potenzial bis zur Kurszone rund um 4,50 USD, bevor darüber der nächste Widerstandsbereich von 5,00 bis 5,25 USD interessant werden könnte.Geben die Bären hingegen nicht auf und ziehen die Kurse bis zur Unterstützung von 3,20 USD hinab, bleibt es dort nicht minder spannend. Denn eine mögliche Aufgabe dieses Levels dürfte weitere Rücksetzer bis zum Niveau von 2,75/80 USD einleiten. Unterhalb dessen wäre erst wieder bei 2,32 USD eine möglicher Halt gegeben.Der gestrige Rückschlag lastet durchaus schwer auf der Aktie. Allerdings die Chance einer weiteren Reaktion gen Norden nicht aufgegeben werden sollte. Gelingt es der Aktie daher über das Hoch vom Montag bei 3,89 USD anzusteigen, besteht unmittelbares Folgepotenzial bis 4,05 USD bzw. dem folgend bis 4,50 USD.Kurzfristig kann es durchaus zu weiteren Verlusten bis hin zur Unterstützung bei 3,20 USD kommen. Gelingt dort keine Stabilisierung, besteht unterhalb dieses Levels die Gefahr weiterer Abgaben bis 2,75 USD. Sollte auch dort der Verkaufsdruck bestehen bleiben, können weiter fallende Notierungen bis 2,32 USD nicht ausgeschlossen werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.