Zijin Mining - die Rakete hebt weiter ab

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Anfang Oktober des letzten Jahres, konkret am 2. Oktober , coverten wir hier das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. Dabei wurde deutlich, dass im Zuge der begonnenen Rücksetzer, ein Test der frisch etablierten Unterstützung bei 0,52 EUR durchaus interessant sein könnte.Wahrlich meisterhaft prallte die Aktie von diesem Niveau ab und schraubt sich seither höher und höher. Jetzt ist zunächst die Etablierung über dem Penny-Stock-Universum des Levels 1,00 EUR interessant, bevor über 1,04 EUR die nächsten Ziele bei 1,18 EUR und dem folgend bei 1,29 EUR anvisiert werden sollten. FYI: Ein Update inkl. einer größeren Analyse zu diesem Highflyer ist für die kommenden Tage angedacht.Sollten die Verkäufer nochmals aktiv werden wollen, so müsste man speziell bei Notierungen unterhalb von 0,92 EUR mit einem Test der unlängst ausgebildeten Unterstützung bei 0,86 EUR einkalkulieren. Darunter würde sich wiederum Abwärtspotenzial bis 0,73 EUR entfalten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.