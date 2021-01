Silber - Immer an der Wand lang

Nachdem Silber im Jahre 2020 um sagenhafte 47 Prozent gestiegen ist, schien das neue Börsenjahr die positive Tendenz der letzten Monate direkt fortzusetzen. Der Jahresauftakt hievte Silber direkt auf 28 USD. Doch mehr war bisher nicht drin. Am 8. Januar gab es mit Minus 6,5 Prozent bereits den ersten kleinen "Crash" in diesem Jahr. Ein Vorbote für die weitere Kursentwicklung?Gegenüber dem Goldpreis (schwarz) präsentiert sich Silber (blau) weiterhin bärenstark. Der Performance-Abstand beträgt im 12-Monatsintervall bereits über 27 Prozent. Dieser kaum mehr einzuholende Abstand spiegelt sich entsprechend auch im Chartbild wider.Nach der letzten Analyse vom 29. Dezember 2020 "Silber - Ist Ihnen das große charttechnische Bild bewusst?" wurden tendenziell steigende Silber-Kurse in Richtung 30 USD erwartet und prognostiziert. Nach einem Test der 28 USD zum Jahresbeginn, stand allerdings schnell wieder ein Test der 24 USD Marke zur Diskussion.In diesem Zusammenhang wurde auch der Aufwärtstrend seit März 2020 getestet. Anders als bei Gold wurde dieser hier allerdings recht komfortabel verteidigt, sodass es hier keinen Grund gibt über Kurse unterhalb von 22 USD diskutieren zu müssen.Silber fällt nicht, dann kann es nur steigen! Nach diesem Motto ist die Tendenz im Tages-Chart weiterhin positiv. Der große Wurf in Richtung 30 USD und höher kann allerdings nur gelingen, wenn Silber den Abwärtstrend - bei aktuell ca. 27,50 USD verlaufend - überwindet. Bis dahin könnten allerdings noch ein paar volatile Wochen innerhalb des angedeuteten zusammenlaufenden Dreiecks ins Land gehen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.