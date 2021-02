Silber-Spezial: #silversqueeze

Wie am Freitag in der Ausgabe berichtet, gab es in der vergangenen Woche erstmals Ansätze, dass die Reddit/Wallstreetbets-Gemeinde, den seit Jahren manipulierten Silber-Markt attackieren könnte. Viele alteingesessene "Silver-Bugs" waren zunächst skeptisch, doch ich persönlich stehe dieser dringend notwendigen Veränderung sehr positiv gegenüber.Unter dem Hashtag #silversqueeze ist nun in kürzester Zeit eine stattliche Twitter-Gemeinde zusammengekommen, die diese Bewegung bekanntmacht. Auch ich habe mich daran beteiligt ( @dergoldreport ). Es ist eine andere Welt, die man sicherlich nicht auf Anhieb verstehen muss, doch es wäre fatal und fahrlässig, diese zu ignorieren!Es mag auf den ersten und auch den zweiten Blick schwer verständlich zu sein, warum man von Stonks (die Bezeichnung dieser Gruppe für Aktien, also Stocks) spricht und der größte Teil der Kommunikation über das Posten von witzigen Memes (Bilder) stattfindet.Ganz klar, eine andere Welt. Was jedoch passieren kann, wenn man nach fast 7 Millionen Anleger (Donnerstag waren es noch 3 Millionen!) einfach als verrückte Spinner abtut, haben nun schon einige milliardenschwere Hedge-Fonds teuer zu spüren bekommen. Nach einigen Recherchen warne ich auch davor, diese Anlegergruppe grundsätzlich als "dumm" oder "Spinner" abzutun. Sicherlich haben viele der Beteiligten im Vergleich zu anderen Anlegern deutlich weniger Börsenerfahrungen und kennen meist nur steigende Kurse. Allerdings bin ich mittlerweile fest davon überzeugt, dass sich zwischen die "Kleinstanleger" mittlerweile Profis mit massiver "Power" gemischt haben.Die Art und Weise, wie WSB (Wallstreetbets) die Aktie von Gamestop (USA: GME) angegangen haben und den Short-Seller Melvin Capital zu Fall brachten, war nicht einfach die Idee eines Pott-rauchenden Teenagers.Es steckte ein sehr überlegtes System dahinter, auch mit dem Aufkauf von Call-Optionen und der dann geforderten Lieferung der Papiere.Zurück zum eigentlichen Thema.Wir haben am Donnerstag und Freitag (schwarzer Kasten) gesehen, wie sich Silber immer wieder nach oben absetzen konnte, doch am späteren Nachmittag wurde der Silberpreis dann auch wieder an der COMEX "eingefangen".Deshalb denken auch noch viele Marktbeobachter, dass die Initiative #silversqueeze wenig aussichtsreich ist und die Terminmärkte zu mächtig seien. So auch Eugen Weinberg von der Commerzbank bei Reuters ( Link ): “We are confident that the influence of retail investors on silver will not last all that long, and that ultimately industrial and institutional demand will be the key factor in the longer term,” Commerzbank analyst Eugen Weinberg said in a note.Der Meinung kann man sein, ich schließe mich dem nicht an. Aber das macht ja Märkte aus, es gibt immer mindestens zwei Meinungen, sonst würde es ja nie gleichzeitig zu Käufen und Verkäufen kommen.Vielleicht ändern sich aber die Meinungen der Bank-Analysten noch, so z.B. mit folgender Meldung: Am späten Freitagabend kam die Meldung herein, dass der Silber-ETF (USA: SLV) an nur einem Tag einen Zufluss von 943,62 Millionen USD bekam, was fast eine Milliarde US-Dollar sind. Somit verzeichnete der Silber-ETF den größten Zufluss aller Zeiten!Sie erinnern sich, dass ich eingangs vermutet habe, dass sich unter den Deckmantel der "Kleinanleger" bereits kapitalkräftige Profis gemischt haben. Nun könnte man vermuten, dass die Kleinanleger allesamt den SLV gekauft haben, zusammen für den schlappen Betrag von einer Milliarde USD. Dass diese Größenordnungen nicht ganz zusammenpassen, ist offensichtlich.Insbesondere wenn ich sehe, was die in den USA beliebte Anlegerplattform ROBINHOOD am Freitag "veranstaltet" hat. Der Online-Broker hat den Handel in vielen Aktien massiv beschränkt, darunter auch den Silber-ETF SLV! Obwohl dieser sehr groß und sehr liquide ist und er Preis zu diesem Zeitpunkt gerade einmal rund 3-4% fester notierte, beschränkte ROBINHOOD den Handel für seine Anleger. Zunächst durfte man nur noch 5 Anteile (125 USD Gegenwert) handeln, dann wurde das Limit gar auf einen Anteil (!) herabgesetzt.